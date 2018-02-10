PES 2018’de MasterCard League kariyerinde kullanmak için iyi oyunculara ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. PES 2018’in en iyi genç oyuncularını sizin için listeledik.

PES serisinin en güzel özelliklerinden biri olan MasterCard League, bir takımı yönetip onu başarılara taşımak için uğraştığımız bir mod olarak karşımızda. Bu modda en önemli olan şey o iyi bir kadro kurmak ve yarıştığımız liglerde başarılara ulaşmak. İyi bir kadronun olmazsa olmazı ise gelecek vaat eden genç oyuncular toplayabilmektir. 70 overall rating’e sahipken aldığınız oyuncunun yıllar içerisinde 90 overall’a ulaşmasını izlemek sizce de çok keyifli olmaz mı?

Bu gelişimi gösterme ihtimali olan genç oyuncuları sizler için listeledik. Master League’de bu oyuncuları almak için elinizden geleni yapmanızı tavsiye ederiz.

G. Donnarumma veya A. Lafont (GK)

PES 2018’de kadronuza katmanız gereken en iyi iki kaleciyi ayrı ayrı listelemek yerine aynı başlık altında değerlendirmek istedik. Donnarumma direkt ilk 11’inize katabileceğiniz bir kaleci ancak maliyeti de Lafont’a göre oldukça yüksek kalıyor. Daha düşük profilli olsa da vaat ettiği potansiyel oldukça yüksek olan Lafont, kasamdan daha az para çıksın farklı oyunculara da bütçe ayırayım diyen oyuncular için güzel bir seçenek. Donnarumma hakkında pek bir şey söyleme gerek duymuyoruz, birkaç Milan maçı izlediyseniz kalecinin yaşına rağmen ne kadar üst seviyede oynadığını görebilirsiniz. Bu durum oyunda da geçerli.

M.Asensio (AMF)

Daha oyunun başında 82 overall’a sahip olan Asensio, geleceğin olduğu gibi bugünün de yıldızları arasında yer alıyor. Gerçek hayatta olduğu gibi top kontrolü ve top sürme özellikleri yüksek olan oyuncu, uzak mesafeden çektiği şutlarla da fark yaratmayı başarıyor. Kendisini hız ve güç konusunda geliştirmeyi başarabilirseniz, eşi benzerine zor denk gelinecek bir oyuncuya sahip olabilirsiniz.

R.Sanches (CMF)

Gerçek hayatta Swanse City’de çok iyi bir sezon geçirmemesine rağmen Sanches, PES 2018’de kaçırmamanız gereken orta saha oyuncularının başında geliyor. Oyunun başında 79 overall ile karşımıza çıkan oyuncu, top sürme, top kontrolü ve defansif özellikleriyle dikkat çekiyor. CMF pozisyonunun haricinde RMF, LMF veya AMF olarak da oynayabilen çok yönlü bir oyuncu takımınız için iyi bir parça olabilir. Eğer güncel kadronuza ve takımınızın geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız, Sanches çok iyi bir tercih olacaktır.

A. Christensen (CB)

Daha 21 yaşında 78 overall’a sahip ve serbest olan bir stoper oyuncusu bulunuyor. Hemen sahip olabileceğiniz bir oyuncu olan Christensen, yüksek defansif özellikleri ile parlıyor. Takımınızın en önemli parçalarından biri haline gelecek olan oyuncuya sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız.

J. Brandt (LMF)

21 yaşındaki Brandt, 81 overall ile oyuna başlayan saf bir yetenek. 85 hız, 87 top kontrolü özelliklerine sahip, durdurulamaz bir kanat oyuncusu olan Brandt kaçırmamanız gereken genç yıldızlar listesinde yer alıyor. Kadronuzda görmek isteyeceğiniz bir oyuncu olan Brandt, topla kat etmeyi beceren ve kariyerinin henüz başında olan ender oyunculardan birisi.

M. Kean (CF)

Henüz 17 yaşındaki süper yıldız adayı M.Kean, 80 top kontrolü özelliğiyle adeta rakip kaleye akıyor. Bu konuda 83 hız ve 84 patlayıcı güç özellikleri de Kean’a oldukça yardımcı oluyor. Hızlı bir forvet istiyorsanız, Kean ilerleyen yıllarda kolay kolay elde edemeyeceğiniz bir oyuncu konumuna yükselecek.

K.Mbappe (CF)

Mbappe gerçek hayatta olduğu gibi PES 2018’de de sizi hızlıca gole götürebiliyor. 85 top kontrolü, 93 patlayıcı güç ve 91 hız özelliklerine sahip olan Mbappe, pek ucuz değil ancak şimdiden 83 overall ile karşınıza çıkıyor. Eğer iyi bir bütçeniz varsa bu oyuncuyu kesinlikle kaçırmamalısınız.

L.Giorza (RB)

70 overall ile oyuna giriş yapan Giorza, hızlı kontra ataklara çıkmayı seven oyuncular için tercih edilebilecek bir sağ bek olarak karşınızda. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen hızlı ve hazır gözüken Giorza, topu geri almada ve ceza sahasına kaliteli ortalar açmada son derece başarılı. Oyuncunun gelişim sürecinin hızlı olduğunu da belirtelim.