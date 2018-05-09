FIFA serisinin amasız yükselişiyle karşı karşıya olduğumuz son yıllarda, yeniden yükseliş yakalama peşinde olan PES serisi, iki senedir sistemsel değişikliklerle beraber yeniden yukarı doğru seyreden bir ivme yakalamaya başladı. Oyunun bu sene neler yapabileceği konusunda meraklı bekleyiş ise son buldu. Öyle ki merakla beklenen PES 2019 oyunu için resmi tanıtım yapıldı.

Resmi duyuruyla beraber oyun hakkında birçok detay paylaşıldı. Yapımın ne kadar başarılı olacağı konusunda çok önemli detayları elde etmiş olduk. Hemen oyun hakkında yeni detaylara geçelim.

PES 2019 Nasıl Olacak?

Konami tarafından yapılan açıklamalara göre ilk değişiklik daha fazla lisans oldu. Artık daha fazla lig için lisans içerdiği açıklanan oyunun, statlar konusunda da daha fazla lisans ile geleceği belirtiliyor. Lisanslar konusunda çok daha başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkacak olan yapımın, Liverpool takımıyla yapmış olduğu anlaşmada devam edecek. Tüm oyun içerisinde takımın tam donanıyla yer aldığını göreceğiz. En gerçekçi futbolcu modelleri de bu takımda karşımıza çıkacak.

Oynanış kısmında da yeni detayları göreceğiz. Toplamda 39 beceri durumuyla gelecek olan futbolcuların 11 yeni yetenek özelliği de bulunacak. Ayrıca top fiziklerinin de değiştirildiğini görmek mümkün olacak. Yeni top dinamiklerini kullanacağımız PES 2019 yorgunluk sistemini de değiştirecek. Yorgunluk sisteminde, futbolcuların hareketlerinin aktif olarak değiştirildiğini göreceğiz. Artık futbolcuların yorulması durumunda, yorgunluk doğrudan hareketlere de yansıyor.

Koşu hızları, top kontrollerine kadar hemen hemen her özelliğin değişeceği görülüyor. Daha gerçekçi bir oyun deneyimini elde etmemiz mümkün olacak. MyClub sisteminin yenileneceği, grafik sisteminin yenileneceği, modellemelerin ve fiziklerin değişeceği, lisanların arttırılacağı oyunun 4K destekli olarak geleceğini ve 30 Ağustos tarihiyle beraber satışa çıkacağını belirtelim. Fiyatlar konusunda bir açıklama ise bulunmuyor. Henüz paketler ve fiyatların detayları açıklanmadı.