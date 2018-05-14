KONAMI, her ne kadar son birkaç yıldır geriye düşmüş olsa da spor oyunları denildiği zaman akla ilk gelen oyunların başında PES serisi var. EA Games tarafından sunulan FIFA yapımıyla beraber bu alanda en iddialı oyunlardan biri olan PES serisi için son yıllarda pek yolunda gitmeyen bir dönemin yaşandığını da söylemek gerekiyor. FIFA için beklenen değerlerin üzerinde bir gelişim gösterilmesi ve son 4 senedir yapımın oyun motoru dahil olmak üzere güncellenmiş olması FIFA serisini öne çıkardı. Fakat buna rağmen son serilerle beraber PES yarışta tekrar öne geçmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak PES 2019 oyununun duyurulduğunu ve bir hayli ses getirdiğini gördük. Şimdi ise bu serinin yeni oyunu olan PES 2019 için beklenen fiyatlar açıklandı.

PES 2019 Ne Kadar Fiyatla Satılacak?

Yaz sonuna doğru çıkış yapacak olan PES 2019 oyununun ne kadar başarılı olduğunu oyunun demosundan sonra görmek mümkün olacak. İlk duyurusunda başarılı olduğunu gösteren yapımın, fiyat konusunda ne kadar başarılı olacağı ise sonunda ortaya çıktı. Hem konsol serilerine hem de PC serilerine özel olarak beklenen fiyat açıklamalarının yapıldığını gördük. PES 2019 için beklenen fiyatlara hemen aşağıda yer vereceğiz.

Xbox One Sürümü

PES 2019 Standart – 152 TL

David Beckham Edition – 176,50 TL

Legend Edition – 202,75 TL

PlayStation 4

PES 2019 Standart – 179 TL

David Beckham Edition – 209 TL

Legend Edition – 239

Bilgisayar versiyonu için fiyatın 177 TL üzerinden başlayacağı açıklandı. Bu rakamlar gösteriyor ki oyunun 3 farklı versiyonunu görmek mümkün olacak. Yeni yapımın 3 farklı paketinin içerisinde ne gibi farklılıklar olacağını ise zaman gösterecek. Şu an için paketlerin içerikleri tam olarak açıklanmadı.

Yine de özel versiyonlarda özellikle MYclub için önemli ayrıcalıkların sunulması bekleniyor. Bu ayrıcalıklar ve oyunun detayları açıklanmaya devam ettikçe sitemiz üzerinden oyun hakkında bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik açıklanan fiyatlar ve bilgiler bu kadar ile sınırlı.