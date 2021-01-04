PES 2021 sistem gereksinimleri ve PC özellikleri (Windows / Steam). EFootball PES 2021’i DirectX desteğiyle Windows 8 ve 10’da yüklü bilgisayarlarda çalıştırmak için önerilen ve minimum gereksinimlerin tam listesini hazırladık.
Aşağıda yer alan listede hem minimum hem de ideal ayarlarda oynayabileceğiniz dononım seviyesini listeledik.
Yüklemek ve oynamak için internet bağlantısı gerektiğini unutmayın!
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 – 64-Bit
CPU: AMD Phenom II X4 965 – Intel Core i3-2100
Bellek: 8 GB RAM
Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB – NVIDIA GTX 660 2GB
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512kbps minimum internet hızı.
İdeal Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit
CPU: AMD Athlon X4 870K – Intel i3 6300T
Bellek: 8 GB RAM
Grafik Kartı: AMD Radeon R9 270X – NVIDIA GeForce GTX 670
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: Geniş bant bağlantısı önerilir.