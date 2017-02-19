Philips Moda 245C7QJSB Özellikleri ve Satış Fiyatı

Gelişen teknoloji en çok harici ekranlara yaramış gibi görünüyor. Öyle ki son dönemde birçok yeni ekran modeli piyasaya sürülmeye başlandı. İlk olarak teknoloji fuarında gördüğümüz yeni ekran teknolojileri şimdi ise markaların yeni ekranları ile devam ediyor. Özellikle son dönemde 4K ekranlar Curved serisi ekranlar gibi birçok yeni ekran teknolojisini görmeye başladık. Bu alanda son modellerden birisi de Philips Moda 245C7QJSB serisi oldu.

Philips Moda 245C7QJSB Özellikleri Neler?

Daha önce rastlanılmamış olan benzersiz özelliklere sahip olan ekran modellerinden biri olan Philips Moda 245C7QJSB modellerinin tam olarak ne gibi özellikler barındırdığına daha detaylı olarak bakalım.

Görülmemiş Ekran Tasarımı

Philips Moda 245C7QJSB modeline önce tasarımsal açıdan bakalım. Tasarım konusunda en iddialı serilerden biri olan ekranların en çok dikkat çeken yanı da tasarımları. Zaten ekranların çıkış sloganlarında da yer alan sloganda ultra ince tasarım ultra geniş renk seçenekleri dikkat çekmişti. Tüm bunlarla beraber geçelim ekranların tasarımına.

Tasarım konusunda şu ana kadarki en ince model olan serinin bu özelliği tescillenmiş bir özellik olarak da dikkat çekiyor. Şimdiye kadar yayınlanmış olan en ince monitör serilerinden biri olan Philips Moda 245C7QJSB serisinin en kalın noktası sadece 5.2 mm olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında destek ayağının bulunduğu alt kısımda değil üst ve yan kısımların kalınlığına bakacak olursak serinin sadece 2.5 mm olduğunu da belirtelim.

Akıllı telefonlardan bile daha ince bir tasarıma sahip olan ekranların haliyle dünyanın en ince modelleri olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Bunun dışında tasarım detayları konusunda dikkat çeken bir başka noktanın ise destek ayakları olduğunu da belirtelim. Üçgen şeklinde tek destek ayağı ile beraber gelen serinin tüm bu özellikleri tasarım konusunda ne kadar iddialı bir model olduğunu da ortaya koymakta.

Ekran Boyutu Ve Renk Teknolojisi

Tasarım özellikleri zaten beğeni toplamış olan serinin yavaş yavaş teknik özelliklerine geçiş yapalım. Bu konuda da modelin ilk olarak 24 inç geniş ekran desteği sunmakta. Hm oldukça ince olması hem de 24 inç ekran boyutunda olması Philips Moda 245C7QJSB serisinin görüntü derinliğiyle de beğeni toplamasını sağlıyor. Bunun dışında ekranların en iddialı olduğu noktalardan birisi kullanılan renk teknolojileri.

Philips özel renk teknolojilerini barındıran ekranların 16.7 milyon renk kapasitesi olduğu belirtiliyor. Keski kırmızı renk teknolojisi akıllı renk uyumu sistemi, akıllı resim modu gibi özellikler renk teknolojisi konusunda da modelin bir adım öne çıkmasını sağlıyor ki zaten Philips Moda 245C7QJSB serisi renk teknolojisinde televizyonlarda bulunan sistemleri genel olarak benimsemekte ve Philips bu alandaki tecrübesini de ekranlara yansıtmış durumda.

Çözünürlük Değeri Ve Diğer Teknolojiler

Renk sistemi konusunda akıllı telefonlarda bile zengin renk imkanı sunması için kullanılan birçok teknolojiye sahip olan ekranların renk derinlik teknolojisinin yanı sıra geçelim çözünürlük değerlerine. Bu noktada seride beklentilerden daha düşük bir çözünürlük değeri bizleri karşılıyor.En azından 2K çözünürlük değeri sunması beklenen ekranların çözünürlük desteği artık yavaş yavaş eskimeye başlayan Full HD yani 1920 X 1080 seviyesinde.

Bu değerin aslında 24 inç ekranlar için biraz düşük bir değer olarak karşımıza çıksa da içerisinde yer alan renk ve piksel teknolojileri açığı kapatmak için yeterli oluyor. Ayrıca ekranlarda IPS panel bulunuyor olması ve 178 dereceye kadar görüntü imkanı da sunulması serinin çözünürlük değerinde yaşadığı açığı kapatmak için oldukça yeterli gösterilmekte.

Tüm bunlarla beraber tepkime süresi de 5 ms olan ekranların oyun için değil de daha çok çizim ya da genel kullanım için ideal bir model olduğunu da ekleyelim. Zaten özelliklerden de bu durumu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Tabi ekstra olarak bağlantı teknolojilerini kullanarak görüntü paylaşımı yapmak ve çözünürlüğü artırmak mümkün kılınıyor.

Çıkış Tarihi Ve Satış Fiyatı

Ekranların tüm bu özellikleri ile beraber Philips Moda 245C7QJSB serisinin çıkış yapacağı tarih için yapılan açıklama ile beraber ön siparişlerin açıldığını da belirtelim. Ay içerisinde satışa çıkması beklenen ekranların açıklanan satış fiyatının ise 240 dolar civarında olduğunu da belirtelim. Tabi ülkemizde bu satış fiyatının da değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Söz konusu ekranların ülkemiz satış fiyatlarının ise satışa çıktıktan hemen sonra belli olması bekleniyor.