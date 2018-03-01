Escudo Web ismindeki bir İspanyol şirketi, özellikle çocukları hedefleyen PhoneKid isimli çocuklar için akıllı telefon modelini geliştirdi. Yani çocuğunuzun akıllı telefonuna bağımlı olduğunu düşünüyorsunuz ya da bunu yaşamasından korkuyorsanız, işte bu model tam size göre birşey.

Cihazın isminin PhoneKid olması bekleniyor. Bu isim arayüzün ismi de olabilir. Cihazı ebeveynler bir uygulamayla kontrol edebiliyorlar. Dolayısıyla çocuğunun hangi uygulamalara erişebileceğine karar vermek (farklı modları etkinleştirerek) gibi işlemleri yapabilir ve telefonun ana ekranını bir etkinlik komutu ile engelleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Diğer özelliklere gelince; cihaz asla kapatılamaz ve aynı durum konum özelliği için de geçerlidir. Acil durumlarda da ebeveynin telefonuna sessizce bir çağrı başlatan bir SoS düğmesi vardır.

PhoneKid, Android’in özel bir sürümünü çalıştırıyor ve şu anda bir donanım ortağı arayan şirket gençlerin korunması için bu telefonu geliştirmek istiyor. Donanım ortağı bulunursa çocuklar için akıllı telefon modeli üretilmeye başlanacaktır. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda birçok uygulama çocuklara uygun versiyonlarını yayınladı. Bunlardan bir tanesi de Facebook Messenger çocuk versiyonu olan Facebook Messenger Kids oldu. Uygulama bazında yapılacak müdahalelerden daha iyi olacak bu akıllı telefon fikri umarız ki desteği görür ve satışa başlar.