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Photoshop Yapılan Resim Nasıl Anlaşılır?

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Buna en büyük örnek photoshoplu resimler. Sizin için photoshop yapılan görüntüleri anlamanıza yarayacak bazı ipuçlarını topladık...

By Muhammed Arslan

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Photoshop yazılımının nasıl çalıştığını ve bir görüntüyü nasıl değiştirebileceğini hepimiz biliyoruz. Fakat gerçek bir resim veya photoshop yapılan bir resim arasındaki farkı söyleyebilir miyiz?

Photoshop, şüphesiz bir resmin genel olarak değiştirilmesi için internetteki en iyi araçlardan biridir. İnternetin yardımıyla yazılımı kullanmak daha da kolay hale geliyor. Sadece sıradan insanlar tarafından değil, aynı zamanda prestij dergileri tarafından ünlülerin görünüşlerini değiştirmek için kullanılıyor.

Bu nasıl mı oluyor? Ünlüler bile takipçilerine daha çekici görünmek için sosyal medya platformlarında paylaştıkları resimlerin çoğunda kullanılıyor. Photoshop’u kullanırken ışık veya yüzdeki birkaç kırışıklık veya lekeleri temizlemekte bir sıkıntı yok. Ama bazen insanlar çok ileri götürür ve ortaya tamamen farklı bir resim çıkar.

Photoshop Yapılan Resmi Öğrenme Yolları

1. Resmin Orjinalini Bulmaya Çalışın

Fotoğrafa photoshop yapıldığını belirlemenin en önde gelen ve en kolay yolu, Google görsellerinde arama yapmaktır. Bir resmi değiştiren insanlar genellikle kendi resimlerini kullanmaz. Doğal olarak kaynak internet oluyor. Google Görseller‘de photoshop yapıldığını düşündüğünüz görüntüleri aratabilir ve orijinal kaynağı bulabilirsiniz.

Photoshop Yapılan Resim Nasıl Anlaşılır?

Google Görsellere giriş yaptıktan sonra, kamera simgesine tıklayın ve Görsel Yükle seçeneğini seçin. Resim yüklendikten sonra, o resme benzer görüntüleri elde edebilirsiniz. Resmin orijinalinden farklı olup olmadığını görmek için üzerlerine tıklayın ve kendiniz görün.

Photoshop Yapılan Resim Nasıl Anlaşılır?

Twitter’da yayınlanan bu resmin gerçek olup olmadığını öğrenmek için de benzer bir arama yaptık. Aslında bu fotoğrafın çekildiğini ve bu orijinal kaynaktan alındığını gördük. Yabancı kaynak vermemizdeki temel sebep, ülkemizde mizahın bazen yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor.

Photoshop Yapılan Resim Nasıl Anlaşılır?

2. Arka Planda Yer Alan Farklılıkları İnceleyin

Bu durum, photoshop yapılan resimlerin asıl olarak dışa vuruş noktalarından biridir. Bir resmin doğrudan bir noktaya odaklanarak çekilmesi oldukça zordur, hele ki kalabalık yerlerde.

Ayrıca ünlüler tarafından bile sosyal medya paylaşımlarında kullanılan fotoğraflardaki çoğu teknik vücut şekillerini ve boyutlarını değiştirmek oluyor. Pazıların boyutunu ve vücudunuzun veya yüzünüzün şeklini değiştirmenize izin verecek birçok uygulama vardır.

Photoshop Yapılan Resim Nasıl Anlaşılır?

Sorun şu ki, birileri sadece değiştirdiğine dikkat edip ve arka plana odaklanmayı unutabiliyor. Bu nedenle, arka plan veya zemin çarpık ve bir şekilde bükülmüş görünüyor. Bir dahaki sefere bir resmin üzerine bu işaretleri arayın ve arka planda herhangi bir şeyin biçimsiz görünüp görünmediğine bakın.

Mesala yukarıdaki görüntüde saçlar dalgalı yapılmaya çalışılmış ama arkaplanda duvar yamulmuş.

3. Görüntü Analiz Araçlarından Yardım Alın

Doğrudan görüntüdeki verileri inceleyen bazı görüntü analiz araçları vardır. Bunlardan birisi olan FotoForensics, resminizde bazı testler yapar ve fotoğrafın neresinde photoshop yapıldığını gösteren çevrimiçi araçlardan biridir.

Photoshop Yapılan Resim Nasıl Anlaşılır?

Ancak her türlü görüntüyü desteklemiyor. Verilere erişmek için orijinal bir resim veya RAW dosyasına ihtiyaç duyuyor. Sağladığı çıktı, düzenlenmiş kısmın daha parlak görünmesini sağlayan sıkıştırma ısı haritası formundadır.

Photoshop Yapılan Resim Nasıl Anlaşılır?

FotoForensics genellikle değişiklik yapılan noktaları algılar ve çıktıda daha parlak gösterir. Kullanması oldukça basit, sadece bir dosya seçin ve web sitesine yükleyin. O sizin yerinize her şeyi halledecek. Örnek olarak internetten rastgele bulduğum bir resmi yükledim. Parlak kısımlarda photoshop yapılmış.

Ne Yapılmalı?

Sahte resimlerin yapılması kolaylaştığından, çevrimiçi gördüklerinize daha fazla dikkat edin ve onaylamak için bu yöntemleri deneyin. Bir fotoğrafa photoshop yapılıp yapılmadığını bulmak, editörün kim olduğuna bağlıdır.

Bazı profesyonel editörler bir fotoğrafı düzenleyebilir ve hiç kimse bunun farkına varamaz. Bu nedenle, hiçbir yöntemde %100 kesinlik yoktur.

KaynakTwitter
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