Sosyal medya uygulamaları giderek popülerliğini arttırmakta. Facebook, Twitter, Instagram derken bu alanda yükselen yıldızlardan birisi de Pinterest sitesi. Diğer sosyal medya sitelerine göre biraz daha farklı bir yapısı olan Pinterest, her ne kadar görsel yönü daha ağır basan bir platform olsa da doğru kullanımda kendi takipçi kitlenizi oluşturmanız mümkün oluyor.

Özellikle blog ya da web sitesi sahipleri için Pinterest bulunmaz fırsatlardan biri. Öyle ki Pinterest’ten Trafik Çekme ve bu platform üzerinde sitenizi tanıtma gibi avantajlarınız var. Dediğimiz gibi önemli olan nokta doğru kullanım. Peki, Pinterest’ten Trafik Çekme için neler yapmak gerekiyor? Doğru kullanımdan kastımız nedir?

Pinterest’ten Trafik Çekme Önerileri

Hemen başlıklar halinde bu alanda dikkat edeceğiniz püf noktalara geçiş yapacağınız. Söylediğimiz yöntemler, hem daha fazla trafik çekmeniz için hem de Pinterest üzerinde daha sağlam bir profile sahip olmanız için oldukça önemli.

Siteniz veya Blogunuz için Pano Oluşturma

Web sitenizde ya da blog hesaplarınızda makaleler ve görsel içerikler paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız tüm görsel içerikler ya da makaleler için paylaşım yaparken daha düzenli ve sistematik olarak ilerlemek için web sitenize özel panolar oluşturmayı deneyin. Oluşturacağınız bu panoların isimlerine varıncaya kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle ki pano isminizin genelde sitenizle alakalı ya da aynı olması gerekiyor.

Kullanıcıların sitenizi çağrıştıran ya da direk olarak sitenizin adını görmesini sağlayan bir pano oluşturulmalı. Sitenizin başlığına göre pano başlığı belirleyin. Bu sadece kullanıcıların sitenizin adına dikkat etmesi ya da sitenizin adını duyurmanız için yararlı olmayacak. Bunun yanında belli başlı anahtar kelimelerinizi başlık içerisinde kullandığınız için de arama motorlarının sizin panonuzu anahtar kelimelerde göstermesini sağlayacaksınız.

Paylaşılan İçerikler için Panoya Nasıl Pinleme Yapmak Gerekli?

Diyelim ki sitenizde ya da blog hesabınızda yeni bir içerik paylaşımı yaptınız. Yeni içeriğinizi paylaştıktan sonra direk olarak bu içeriğinizi de panonuza pinlemeniz gerekiyor. Bu şekilde trafik çekmeniz daha kolay olacaktır. Fakat pinleme yaparken de dikkat etmeniz gerek. En çok dikkat etmeniz gereken kısım yayınladığınız içeriğin kısa bir özetine ya da dikkat çekici bir kısmından alıntısına yer vermek ve kullanıcıları merak ettirmek.

En az özet kısmı kadar önemli olan bir diğer kısım ise kullanacağınız görsel kısmı. Kullanacağınız görselinde çok dikkat çekici ve içeriğinizle alakalı olması gerekiyor. Hatta görselin biraz daha önemi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu konuda da iyi bir seçim yapmanızın ardından diğer bir nokta yazınıza vereceğiniz link olacak. Doğrudan içeriğinize giden bir link kullanmanız da trafik çekme konusunda en büyük yardımcınız olacak.

Görsellerin Paylaşımına Dikkat Edin

Pinterest’ten Trafik Çekme konusunda en önemli noktalardan birisi de görsel paylaşımlarında dikkat edilecek olan noktalar. Instagram gibi Pinterest uygulaması da daha çok görsel yönü öne çıkan bir platformdur. Haliyle yapacağınız görsel paylaşımlarına da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanıcıların yazılarınıza ulaşmasını istiyorsanız öncelikle ilgi çekici bir görsel ile dikkatlerini çekmeniz gerekiyor.

Yazınıza kullanıcı çekmek için ilk adım bu olacaktır. Bir nevi bu görsellerle kullanıcıları yazınıza tıklaması için ikna etmiş olursunuz. Görsel bir kitapçık olarak düşüneceğiniz panonuzdan ne kadar ilgi çekici fotoğraflara yer verirseniz o kadar çok kişiye ulaşırsınız.

İpucu: Burada vereceğimiz ipucu ise uzun görsel seçimleri olacak. Uzun görselleri seçmek biraz daha fazla ilgi çekmenizi sağlıyor. Genel derecelendirmelere baktığımız zaman uzun tip görsel paylaşımlarının daha çok ilgi gördüğünü görebiliyoruz.

İpuçları için Özel Paylaşımlar Oluşturun

Sadece sitenizde paylaştığınız içeriklere yer vermeyin. Bunun yanında günlük hayatta geçerliliği olan konular hakkında da ipucu paylaşımları oluşturmayı deneyin. İpuçları, kullanıcıların yakından takip ettikleri ve çok zaman geçirdikleri paylaşımlar olarak biliniyor, böyle değerlendiriliyor.

Bu yönde panolar oluşturmanız ve bu panolar içerisindeki pinlerinize de sitenizin linklerini vermeniz hit konusunda yardımcı olacaktır.

SEO Düzenlemelerine Dikkat

Baştan beri yapacağınız pinler konusunda bilgiler verdik. Fakat bu tek başına yeterli değil. Bunun yanında pinlerin nasıl paylaşıldığı da önemli. Anlamsız paylaşımlar ya da gelişi güzel paylaşımlar yerine arama motorlarını düşünerek pinlemeler yapmak daha doğru olacaktır. Yapağınız pinlemelerde dikkat edeceğiniz kısımlardan söz edelim.

Görsellere mutlaka alt etiketler ekleyin ve içeriğinize uygun anahtar kelimelere yer verin.

Paylaşımlarınızla alakalı anahtar kelimeleri kullanmaktan kaçınmayın.

Pano başlıklarınızın, blog başlıklarınızla aynı ya da benzer anahtar kelimelerde olduğuna dikkat edin.

Hashtag kullanımlarından anahtar kelimelere de yer verin.

Arama gizliliği ayarlarınızı düzenleyin ki paylaşımlar herkes tarafından görünebilir hale gelsin.

Etkileşimde Kalın ve Takipçilerinizle İlgilenin

Sadece paylaşım yapmak ya da ilgi çeken panolar oluşturmak yeterli gelmeyecek. Bunun yanında takipçilerinizle ne kadar etkileşim halinde olduğunuzun da büyük bir önemi var. Belli aralıklarla düzenli paylaşımlar yapmanız ve sizin de alakalı kişileri takip etmeniz oldukça önemli. Bu konuda da öneriler sunalım.

Takipçilerinizin panolarında yer alan beğendiğiniz paylaşımlara yorumlar yapın. Beğendiğiniz paylaşımlara RePin yapın.

yapın. Belli aralıklarla takipçilerinize sorular sorun.

Takipçilerinizin ilgisini çeken pinleri siz de takip edin.

Etkileşimli Paylaşımlara Yer Verin

Başvuracağınız bir diğer yöntem ise etkileşimli paylaşımları öne çıkarmak olacaktır. Etkileşimli paylaşımlardan kastığımız, kullanıcıların katılabileceği yarışmalara yer vermeniz ve benzeri etkinlikler oluşturup panolarınızda paylaşmanız da bir hayli dikkat çekmenizi sağlayacaktır.

Makale Pinlemeleri için Özel Paylaşımı Kullanma

Son olarak makale pinlemelerinden bahsedeceğiz. Biraz teknik bir konuya giriyoruz. Makale pinlemeleriniz biraz daha fazla bilgi içeren pinlemeler. Bu nedenle bloğunuzda meta etiketleri oluşturmanız ve belli düzenlemeler yaparak makale pinlemeleri ayarlarınızı düzenlemeniz gerekiyor.

Pinterest’ten Trafik Çekme konusunda bizim önerilerimiz bu şekilde. Bu önerilerin dışında sizin de düşünceleriniz varsa yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikler sizin kullandığınız yöntemleri bizlerle paylaşabilirsiniz.