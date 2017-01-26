Pioneer Ultra HD Blu-Ray Özellikleri Ve Çıkış Tarihi

Ekran ve görüntü teknolojileri büyük oranda gelişme göstermeye başladı. Son dönemin bu alanda en yaygın olan teknolojileri de 4K çözünürlük değerleri olmaya başladı. Artık hem televizyonlarda hem de harici ekranlarda 4K çözünürlük değerini görebiliyoruz. Bununla beraber söz konusu teknolojinin kısa süre sonra akıllı telefonlarda bile kullanılacak olması artık 4K çözünürlük teknolojileri ile beraber yeni bazı teknolojik araçlarında ortaya çıkmasına neden oldu. Bu noktada ise son olarak Pioneer Ultra HD Blu-Ray serisini ortaya çıktı.

Pioneer Ultra HD Blu-Ray Sürücüleri Tüm Özellikleri

Aslında daha önce gördüğümüz Bluray okuyucu teknolojisine benzer bir teknoloji olan Pioneer Ultra HD Blu-Ray sürücüleri bunun dışında birçok gelişmiş özelliğe de sahip. Peki Pioneer Ultra HD Blu-Ray serisini farklı kılan ayrıcalıklar neler?

Pioneer Ultra HD Blu-Ray Farkları Neler?

Yeni Pioneer Ultra HD Blu-Ray serisi ile beraber gelen özelliklerde aslında bilgisayar teknolojileri ile bir nevi 4K teknolojisini buluşturuyor. Daha önce çift katmanlı olan Bluray disk okuyucuları görmüştük. Fakat bu sürücülerin farklarının epey farklı olacağını belirterek işe başlayalım. Söz konusu sürücüler sadece bluray diskleri oynatmak ile kalmıyor.

Bunun dışında söz konusu sürücüler ile beraber 3 katmanlı 4K disklerine kullanıma sunulacağını da söylemek gerekiyor. Haliyle artık bilgisayar teknolojilerine de dahil edilecek olan 4K çözünürlük değeri ile beraber sürücülerin nasıl çalışacağı da ortaya çıktı.Genel olarak 3 katmanlı disklerin okunmasını sağlayacak olan yeni teknoloji ile beraber sürücülerin okuma hızlarının da en az bluray serilerine göre 4 kat hızlı olacağını da belirtelim. Haliyle tüm bu teknolojiler ile beraber Pioneer Ultra HD Blu-Ray serisi 4K filmleri de oynatabilecek.

4K serisine hazır olarak gelen sürücünün tüm bu özellikleri ile beraber ekstra olarak yanında programları ile beraber geleceği de belirtiliyor. PowerDVD yazılımı ile beraber gelecek olan sürücüler ile beraber okumanın yanında yazma konusunda da ekstra özellikleri kullanıcılara sunmuş olacak. Fakat 4K yazma işlemi gerçekleştirilebilir mi işte orası merak konusu.

Hangi Bilgisayarlarda Kullanılabilecek?

Tüm bu özelliklerle beraber Pioneer Ultra HD Blu-Ray sürücüleri tercih eden kullanıcılar için bazı olumsuz haberlerde yok değil. Bu noktada serinin en büyük dezavantajı ise istediği bilgisayar sistemi. Sistem konusunda mutlaka 7.nesil bir Intel serisi işlemciye ihtiyacınız var. Sadece 7.nesil işlemcilerin desteklediği seride i7 ve i5 serisi işlemcilerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Ram miktarı konusunda ise toplamda 6 GB Ram bellek isteyen serinin ayrıca 4K destekli bir de monitör istediği de belirtiliyor. Tüm bunlarla beraber serinin genel olarak monitör desteğinin yanı sıra birde HDMI 2.0 serisi girişlere ihtiyaç duyulduğunu da belirtelim. Tabi bu ekstra bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda şu an için yavaş yavaş ön siparişlere çıkarıldığının bilgisi verilen serinin bunun dışında fiyatı konusunda ise net bir açıklama yapılmadı. Fakat hemen belirtelim fiyat konusunda beklentilerinizi biraz yüksek tutmak gerekiyor. Tahminlere göre sürücünün fiyatlarının 700 TL rakamlarından başlaması bekleniyor.