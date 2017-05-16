Pixel 2 en son dedikoduları – çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve özellikleri

2017’in yepyeni Google Piksel 2 cihazları ve sanki çok hızlı olacak gibi görünüyor. Pixel 2 özellikleri, fiyat ve Türkiye çıkış tarihindeki en yeni söylentileri okuyun.

Google Pixel ve Pixel XL Ekim ayı lansmanından altı ay sonra yeni Google telefonlarının fısıltılarının ortaya çıkmasıyla birlikte söylentiler artıyor.

Bunların en eskisi 9to5Google’ın editörü Stephen Hall‘a yatırılabilir ve onun güvenilirliğini kuşkuyla karşı karşıyayız ancak diğer kaynaklardan gelen bazı ipuçlarını ve sızıntıları görmek de güzel.

Web’deki kelime, bir sonraki Google telefonlarının Snapdragon 835‘i ve kavisli bir ekrana sahip olacağı, ancak kulaklık jakını kaybedebileceğidir. HTC tarafından tekrar yapılacağı için bir kez daha atılmış olan erken kod adları ‘Walleye’, ‘Muskie’ ve ‘Taimen’ ibareleriyle birlikte üçüncüsü bir tablete atfedildi.

USwitch, Pixel 2’nin Benjamin Geskin tarafından oluşturulmuş söylentilere dayanan bazı görseller paylaştı. Bunları aşağıda görebilirsiniz:

2017 Google Telefonu Bir Nexus Veya Bir Pixel Olacak Mı?

Google’ın Android başkanı Hiroshi Lockheimer, geçtiğimiz ekim ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada, şirketin Nexus’ta kapıyı tamamen kapatmadığı halde şu anda herhangi bir Nexus cihazı için planlama yapmadığını söyledi. Tek başına düşünürsek, bir sonraki Google telefonunun bir Nexus yerine bir Pixel olduğunu önermek istiyoruz.

Google’ın Donanımdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh da, Pixel’in 2017’de halef alacağını doğruladı.

Pixel 2’yi kim hazırlasın?

Google Pixel 2‘yi kimin yapacağını öğrenmek için henüz erken. Geçmişte Google telefonlarının LG, HTC, Huawei, Samsung ve Motorola tarafından üretildiğini gördük. Yeni Google telefonunun üreticisi bu ortakların herhangi biri olabilir, ancak aynı şekilde yepyeni bir donanıma ortak olabilir.

Erken söylentiler, HTC’nin bir kez daha telefonları hazırlama konumunda olduğunu önermekle birlikte, daha fazlasını bildiğimizde bu makaleyi güncelleyeceğiz.

Pixel 2 çıkış tarihi ne zaman?

Google Donanımdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, bir Pixel 2’nin 2017’de olacağını doğruladı. “Endüstride yıllık ritim var, bu yüzden onu takip etmemiz için bize güvenebilirsiniz” diye belirtiyor Osterloh. Osterloh, Android Pit’e “Bugün bir randevuyu duymasanız bile bu sene bir halefe güvenebilirsiniz” dedi. Osterloh ayrıca Pixel 2’nin premium fiyatını koruyacağını söyledi.

Google I / O’nun 17-19 Mayıs 2017’de gerçekleştirileceğini biliyoruz; bu süre zarfında önümüzdeki Android işletim sisteminin geliştirici önizlemesini, Android O‘yı açılacaktır. Bu önemlidir, çünkü şirket her zaman yıllık en yeni işletim sisteminin son hali için lansman araçları olarak piyasaya çıkıyor.

Son sürümden önce iyi bir kaç aylık Android O betaları olmasına izin vererek, Google telefonları geleneksel olarak ekim ayı sonu / ekim başında tanıtılır. Mevcut Pixel ve Pixel XL, 5 Ekim 2016’da düzenlenen özel bir etkinlikte ilan edildi ve 20 Ekim’de satışa çıktı. Google Pixel 2 için de benzer bir zaman aralığı bekliyoruz.

Yeni Google telefonunun Türkiye’deki fiyatı ne?

Rick Osterloh, Pixel’in 2017’de premium fiyatlamasını sürdüreceğini doğruladı.

2016 yılında Nexus’tan Pixel’e telefon hattı markalaştırmasını değiştiren Google, yüksek değerli cihazlardan daha üstün özellikli telefonlara geçti. En ucuz Pixel bugün £ 599, en ucuz Pixel XL ise 719 £ maliyeti. 9to5Mac’in kaynağı, fotoğraf makinesine yapacağı ve su yalıtımı ekleyerek gelişmeler nedeniyle en azından 50 dolarlık bir artış beklememiz gerektiğini gösteriyor. Fİyatların TL karşılığı yaklaşık 3.500 TL – 4.000 TL civarındadır.

Bununla birlikte, aynı kaynak aynı zamanda Google’ın gelişmekte olan ülkelerdeki Pixel 2‘den hemen sonra ya da kısa sürede piyasaya sürmeyi umduğu daha ucuz, daha düşük özellikli bir Pixel 2B’yi denediğini öne sürüyor. Gelecek olursa Türkiye’de daha ucuz Pixel’i göreceğimizin hiçbir garantisi yok.

Beklenen özellikler neler?

9to5Google’ın kaynağı sayesinde yaklaşmakta olan Google Pixel 2 ile ilgili iki önemli hususu biliyoruz: su geçirmez olacak ve geliştirilmiş bir kamera özelliğine sahip olacak.

Ocak ayının sonlarında tweet yapılan salon, ekim ayında bir sonraki Google telefonunun suya dayanıklı olacağını ve mevcut modelin zaman kısıtlamaları sorunu ve maliyetleri düşürme ihtiyacı olmadığı gerçeğini hatırlattı. Google, kamerayı yenilemek ve Pixel’i su geçirmez hale getirmek arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Mevcut Pixel ve Pixel XL IP58 olarak sınıflandırılmıştır, bu da toz geçirmez olduklarını ve suyun püskürtülmesine karşı korunmuş olduklarını, ancak su geçirmez veya suya dayanıklı olmadığı anlamına gelir.

Ayrıca bkz: En Hızlı Telefonlar

Kamera konusuna gelince, Hall, kaynağının kameranın megapiksel sayı yerine değil ekstra özellik sayısıyla geliştirileceğini iddia ettiğini yazıyor. Google özellikle düşük ışıklı fotoğrafçılığa odaklanmak istiyor.

İşlemci ayrıca bir konuşma yapıyor ve Google, görünüşe göre hem Snapdragon 835 hem de Intel yongalarıyla modelleri test ediyor ancak daha ucuz marka MediaTek’i zaten reddetti. Snapdragon 835, ‘Walleye’, ‘Muskie’ ve ‘Taimen’ ile ilişkili bazı Google kodlarında bir kez daha ortaya çıkıyor ve muhtemel aday gibi görünüyor.

Bir telefon olmasına rağmen yeni tablet olduğu düşünülen cihaz olan ‘Taimen’, Geekbench veritabanında bir 8 çekirdekli işlemci, 4GB RAM ve Android O ile açıldı. Tekli telefonda 1804 puan, Çekirdek testi ve 6248 çok çekirdekli. Bu güçlü performans ve yakın zamanda piyasaya çıkan Galaxy S8 ve Xiaomi Mi6 amiral gemisi telefonlarında biraz aşağı kaldı.

Bununla birlikte unutulmaması gereken ilginç bir nokta, kırmızı bir Google Pixel 2‘nin eklenmesi. Google’ın gerçekten bir kırmızı modeli mi planladığı yoksa Concept Creator, yeni Really Blue modelinde Gerçekten Kırmızı bir model fikriyle eğleniyor mu?

Maalesef daha fazla sızıntı ve söylenti çevrimiçi görünene kadar bilemeyiz. Gerçi güzel görünüyor.

9to5Google’a göre, siteye gösterilen bir belge, Pixel 2’de 3.5 mm kulaklık jakını çıkarmada Google’ın Apple’ı takip edeceğini onaylıyor. Bunun yerine USB-C çıkışından ses alacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Pixel 2‘ye gelen bir Samsung Galaxy S8 kavisli ekran hakkında konuşuyoruz. Güney Kore Elektronik Times gazetesinin bir raporuna göre Google, LG Display Company‘ye 880 milyon dolarlık yatırım yapıyor ve böylece esnek OLED ekranları alabiliyor.

Onları duyduğumuzda size Google Pixel 2 hakkında daha fazla söylenti getireceğiz. Ayrıca bkz: En iyi Telefonlar 2017