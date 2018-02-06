Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL‘da Pixel Visual Core‘u etkinleştiren Şubat güncellemesini kullanıma sunmaya başladı. Bu güncelleme ile kamera API’sine erişen uygulamaların ve üçüncü taraf geliştiricilerinin Visual Core donanımına girmesini ve başlangıçtan beri ana kamera uygulamasında bulunan HDR + görüntü işleme özelliğine erişmesini sağlayacak.

Pixel Visual Core, Pixel 2 cihazlarında çeşitli görüntü işleme algoritmalarının donanım hızlandırmasını yapan özel bir görüntü işlemcisidir. Başta HDR + efekti gürültüyü azaltarak görüntünün dinamik aralığını büyük ölçüde artırıyor. Ayrıca RAISR; dijital olarak büyütülen görüntüleri daha net hale getirmek için makine öğrenimini (AI) kullanıyor. Bu efektlerin tümü başından beri ana kamera uygulamasında mevcuttu. Ancak kameraya erişen üçüncü parti uygulamalar sadece HDR + işleme özelliği olmayan Pixel 2 kamera gibi görüntü kalitesini büyük ölçüde etkileyen bu ek işleme gerek kalmadan standart fotoğraflar çekebiliyordu. Geliştiriciler bu güncellemeden sonra böylelikle uygulamaları ile ana kamera uygulamasıyla aynı yüksek kaliteli resimleri alabilir.

Ayrıca önümüzdeki günlerde Google, yeni AR etiketlerini kış sporları temasıyla sunacak. Bunlar yalnızca ana kamera uygulamasında kullanılabilecekler.