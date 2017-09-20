Google, çok ustalık gerektirmeyen bir video aracılığıyla, 4 Ekim’de yeni nesil Pixel cihazlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Cihazlar için ilgili söylentilerin başında Snapdragon 836 işlemci ve hatta bir “Active Edge” özelliği geliyor. Fakat, bu iddialar ile ilgili tartışmalara devam ediyor. Bununla birlikte, Droid Life‘ın cihazların görüntülerini, fiyat detaylarını ve renkleri ile ilgili önemli ayrıntıları bir şekilde elde ettiği görülüyor.

Pixel 2‘den başlayarak, iki kardeşten daha küçük olanı “Kinda Blue“, “Just Black” ve “Clearly White” renk seçeneklerine sahip olacak. HTC yapımı cihaz, sırasıyla 649 dolar ve 749 dolarla fiyatlandırılan 64GB ve 128GB varyantlarıyla geliyor.

Öte yandan Pixel 2 XL, sadece ‘Just Black‘ ve ‘Black & White‘ olmak üzere iki renk seçeneği ile biraz daha basit. 64GB ve 128GB varyantları olarak mevcut olan cihazın sırasıyla 849 $ ve 949 $ fiyatla piyasa sürüleceği bildirildi.

İlginç bir şekilde, raporda Google Store’daki iki cihazı satın almak için bağlantılar da bulunmakta. Ancak, belli nedenlerden ötürü henüz tam olarak çalışmıyor. Bu sızıntı yeni cihazların muhtemel alıcıları için kesinlikle yararlı olabilirken, önümüzdeki Google etkinliğine olan ilgiyi hafifletiyor.