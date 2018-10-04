Pixel 3 Serisinin Ön Sipariş Tarihi Netlik Kazandı

Google tarafından düzenlenen 9 Ekim etkinliği hakkında heyecanlanmak için birden fazla neden söz konusu olabilir. Pixel 3 telefonları, Pixelbook, kablosuz şarj standı ve yeni nesil Chromecast cihazı resmi olarak tanıtılacak.

Ancak yayınlanan bir duyuruya göre çoğunlukla telefonlar için düzenlenen bu etkilikte Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin ön siparişleri yapılacaktır.

Tanıtım amaçlı gönderilen bir e-postada Google Pixel telefon severlere 9 Ekim etkinliği sona erdikten sonra her iki telefon için de ön sipariş verebileceklerini bildirdi. Ancak gerçek siparişlerin ne zaman başlayacağı konusunda belirli bir tarih söz konusu değildir. En iyi tahmin ise en az bir hafta sürecek olmasıdır.

E-postada ayrıca siyahtan beyaza doğru 3 adet geçişi olan gif de bulunur. Muhtemelen beyaz hip enge sagbir Pixel telefonun da aralarında bulunduğu söylentilerini doğrulamak için yeterlidir.