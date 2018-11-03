Geçen ay Google, oldukça tartışma yaratan Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Piksel telefonların, stok Android ile önceden yüklenmiş ROM’unun kolayca özelleştirilebilir özellikleri olduğuna inanılıyor.

Bunun üzerine de telefonda ki fastboot seçeneği ile yeni bir romun yüklenmesi oldukça kolay bir hal alır. Bootloader ise telefonu bozmadan kullanabiliyor.

Ayrıca, XDA Forums‘da yer alan özelleştirilmiş ROM‘lar, kerneller ve TWRP gibi özellikler, Pixel telefonlarına da yüklenebilir. Ancak özelleştirilmiş yazılımları yüklerken çeşitli ön özelliklere telefonun sahip olması gerekir.

En son çıkan Pixel telefonlar için TWRP recovery artık mevcut. TWRP’nin resmi web sitesine göre söz konusu custom recovery(özelleştirilebilir yükleme ekranı) olduğunda bir çok popüler cihaz tarafından en çok tercih edilendir. TWRP’nin Dees_Troy kullanıcı isimli kurucusu bugün Pixel 3 ve Pixel 3 XL için uygulanabilir custom recovery hakkında açıklama yaptı.

TWRP recovery’inin yüklenmesi, fastboot yüklemesiyle karşılaştırıldığında o kadar kolay değildir. Çünkü Pixel telefonlarda A/B hafıza bölümlendirmesi mevcuttur. Yüklemeyi tamamlamak için önce fastboot özelliğini kullanarak TWRP imaj dosyasını açıyorsunuz. Ardından ZIP dosyasını, TWRP recovery üzerinden yüklüyorsunuz.

Ancak her hangi bir olumsuz sorun ortaya çıktığında talimatları sırasıyla yaptığınızdan emin olmalısınız. Geliştiriciler tarafından romlar yayınlandığında size uygun olan romu telefonunuza yükleyebilirsiniz.