Söz konusu Gece Modu olduğunda karşımıza tek bir soru çıkıyor. Hangi telefon en iyi Gece Modu özelliğine sahip? Bu karşılaştırmayı yapmamızdaki amaç, bu soruyu biraz daha aydınlatmak. Muazzam çoklu pozlama özelliğine sahip Google‘ın Gece Görüş özelliği mi? Yoksa standart Gece Modu’nun öncüsü olan Huawei mi?. İşte bu karşılaştırma Google Pixel 3 ve Huawei Mate 20 Pro telefonlarının Gece Modu özelliklerini kapsıyor.

Evet, Huawei‘nin bu özellik hakkında bir geçmişi var. Şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü birçok amiral gemisi ürünlerinde, sıradan düşük ışıklı fotoğraflar üzerinde ışık izlerini üst üste yerleştirerek birden fazla görüntüyü optimize eden bir özellik yer alıyor. Akıllı telefonların birçoğunda bulunmayan, ancak renkli RGB ayarlamalarını oluşturan Bayer filtresi, düşük ışıklarda fotoğraf çekmek için iyi bir öneri gibi görünüyor. Ancak bu, öykünün sadece yarısıdır. Çünkü işleme algoritmaları telefonun sürekli sabit tutulmasını gerektirdiğinden uzun pozlamaların yakalanmasını biraz uzun zamanda sağlayacaktır.

Genel olarak 2018’de, en iyi mobil kameraya sahip telefon olarak Google Pixel 3 modeli nitelendirilir. Google bu telefonu Ekim ayında düzenlediği bir etkinlikte duyurmuştu. İlk başlarda Pixel 3’ün düz bir çentiğe sahip olması gündeme gelmişti. Ancak sonradan tüm dikkatler etkileyici fotoğraflar çeken kamerasına odaklandı. Çünkü telefonda bulunan uygulama, özellikleri sayesinde insanların istedikleri fotoğrafları çekmeyi mümkün kılmıştır.

İşte, bu yüksek kamera özellikleri taşıyan iki öncü telefonun karşılaştırmasını bu yüzden yaptık. Yapılan testte adil bir sonuca ulaşılması için bir tripoda sabitlenen telefonlar, el titremesi yaşanmaması için uzaktan kontrolle fotoğrafları çekmeleri sağlanmıştır. Bu sayede telefonlar uzun pozlama sürelerinde daha net çekimlerin olmasına imkan sunmuştur. Ayrıca karşılaştırma boyunca elden ve tripoddan çekilen fotoğrafların karşılaştırmalarını da görebilirsiniz.

Kamera Yazılımları Hakkında Kısa Bir Bilgi

Mate 20 Pro üzerinde, Huawei’nin üst düzey yapay zeka (Master AI) teknolojisi bulunur. Işık belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak Gece Modunu aktif hale getirir. Ancak pozlama sürelerinde biraz değişiklik gösterebilir.

Bu özellik fotoğraf çekimlerini biraz uzun kıldığı için sonraki çekimlerinizde otomatik olarak aktif olarak kalacaktır. Bunu da açıkçası tercih etmiyoruz. Gece modunu manuel olarak devreye alma seçeneğiniz her zaman vardır ve diğer modların yanında rahatlıkla kullanılabilir.

Ancak Gece Modunun “Daha Fazla” seçenek panelinin için bulunan Pixel 3’te bu durum tam olarak bu şekilde değildir. Yani otomatik ya da manuel olarak aktif etmenize gerek kalmaz. Örnek verecek olursak, Kamera uygulamasında, Tam Otomatik modunda iseniz, ışık seviyesi düştüğünde mod için ekranda hemen bir hatırlatıcı belirecektir. Bu sayede hemen aktif hale getirebilirsiniz.

Genel olarak her iki telefonda, sizlere kendi gece modlarını aktif hale getirmek için bir hatırlatıcı sunar. Google, galeride bu Gece Modu ile çekilen fotoğrafların simgesini küçük hilal resmi biçiminde gösterecektir. Ancak Huawei ise çekilen resimlerin sayısını gösteren bir küçük resme sahip olacaktır.

Görüntü Kalitesi

Şu anki akıllı telefon kameralarına az çok aşina olan herkes için bu iki modelin düşük ışıkta harika fotoğraflar çekmesi sürpriz değildir. Ekstra uzun pozlama hilelerine başvurmadan önce, bunu kendi otomatik modlarında yapıyorlar.

Işığın biraz az olduğu ortamlarda, her ikisi de iyi detaylar yakalayıp ve gürültü üzerinde iyi kontrol ile kaliteli pozlanmış fotoğraflar çekerler. Pixel daha iyi dinamik aralıklara sahipken, Mate’nin çekimleri biraz daha karanlık ve daha kontrastlı olmaktadır. Pixel’in fotoğrafları, daha yumuşak ama daha doğal görünmekle birlikte, Mate belirgin bir keskinleştirme uygular.

Pixel, beyaz ışık kaynaklarına özel bir mavimsi renk tonuna sahiptir. Aynı zamanda bu özellik parlak ışıkların daha ince işlenmesine de olanak sağlar. Mate ise belirgin şekilde daha iyi keskinleştirme özelliğine sahiptir. Genel olarak, düşük ışıkta doygunluğu kaybetme sorunu ikisinin de yoktur.

Otomatik Modda çekilmiş kamera örneklerini Aşağıda bulabilirsiniz.

Çok fazla ışıklı ortamlarda Gece Modu ile daha iyi görüntüler elde edebilirsiniz. Ancak Mate üzerinde ekstra daha iyi görüntü elde edebilmek için, hareket bulanıklılığı ve water-color efektini kullanmanız gerekebilir.

Gece Modunda çekilmiş kamera örneklerini Aşağıda bulabilirsiniz.

Şayet daha karanlık bir ortam varsa, ISO5200’den daha yüksek hassasiyeti arttırmayı reddettiği için Pixel’in normal görüntüleri çok daha düşük pozlanabilir. Gece Görüşü bu durumu daha aza indirmek için gölgeleri yukarı çeker. Otomatik modda renkler daha gürültülüdür, bu yüzden Gece Görüşü onları güzelce temizler.

Mate modelinin ise otomatik mod çekimleri karanlık değildir. Hatta ISO’yu 12.800’e yada 51.200’e bile taşıyacaktır. Bu nedenle, otomatik ve gece modu arasındaki pozlamadaki genel fark göze çarpan bir özellik değildir. Bazı ince detaylar Gece modu çekimlerinde silinir, ancak gölgeler parlar ve gürültü seviyesi biraz düşer.

Telefonların iç mekanı nasıl idare ettiğini görmek için bir mekanın en karanlık köşesinde çekimler yapılmıştır. Yine, Normal modda iken, Pixel’in fotoğraflarında hemen hemen her ayrıntıyı görebilirsiniz. Deyim yerindeyse Pixel’in Gece Görüşü, mucizeler yaratır. Yapılan çekimlerin garip yanı ise sahneyi daha gerçekçi hale getirmesidir.

Pixel’in Gece Modu’ndaki görüntüleri canlandırmaya yönelik özelliği, tripod ve el ile çekim gerçekleştirilen test sahnelerinde daha da belirgindir. Göz kamaştırıcı ışığı olan bir lamba, beyaz duvara sıcak bir sarı ışık yansıtır. Ortam, sıcak ve kehribar renginde görünür. Ancak ortaya çıkan sonuçta duvar daha beyazdır. Bunlara ek olarak Pixel’in elden çekim fotoğrafları hem otomatik modda hem de gece modunda ampulü resmen daha da net hale getirir.

Aynı zamanda Mate ile çekimde de lamba oldukça belirgindir ve oldukça iyi tanımlanmıştır. Çok az bir karanlık pozlama özelliği var. Ancak her iki telefon da çerçevenin solundaki en derin gölgeleri getirmek için hiçbir şey yapmadı.

Elde Çekim, Oto vs Gece Çekim: (1) Pixel 3 Oto – (2) Pixel 3 Gece Çekim – (3) Mate 20 Pro Oto (4) – Mate 20 Pro Gece Çekim

Mate 20 Pro tripod ile desteklendiğinde çekilen lambanın ayrıntısına gelince süper detaylıdır. Tabi bu durum sadece otomatik moddaki sahneye odaklandığında böyledir. Her durumda Mate, elde çekilmiş fotoğrafla kıyaslandığında pozlama hızını ikiye katlamıştır. Bu değerler kesinlikle doğru olmasa bile, kameranın daha kararlı olduğunu ve daha iyi odaklandığını ortaya çıkarıyor.

Tripod ile, Oto vs Gece Çekim: (1) Pixel 3 Oto – (2) Pixel 3 Gece Çekim – (3) Mate 20 Pro Oto (4) – Mate 20 Pro Gece Çekim

Telefonların ikinci olarak tripod ile destelendiği sahnede Pixel 3 modeli hem elde çekilen görüntü de hemde tripod ile çekilen görüntülerde aynı sonuçları vermiştir. Çekimler arasında ayrım yapmadığını kanıtlamıştır.

Diğer yandan Mate, ekstra destekten açıkça yararlanır. El ile çekilen örneklerin bazılarında water-color efektinin kullanıldığını, ancak tripod üzerinde ise daha keskin renk tahmini yaptığını söyleyebiliriz.

Elde Çekim, Oto vs Gece Çekim: (1) Pixel 3 Oto – (2) Pixel 3 Gece Çekim – (3) Mate 20 Pro Oto (4) – Mate 20 Pro Gece Çekim

Tripod ile, Oto vs Gece Çekim: (1) Pixel 3 Oto – (2) Pixel 3 Gece Çekim – (3) Mate 20 Pro Oto (4) – Mate 20 Pro Gece Çekim

Genel Değerlendirme

Gece modları gerçekten harika bir özelliktir. En yeni nesil telefonların beraberinde getirdiği yapay zekalı fotoğrafçılığın ne demek olduğunu, bu test aşamasında öğrendik. Genel olarak bu iki telefonun gece modları bizi çok etkiledi. Çok fazla ışığın bulunmadığı ortamlarda bu kadar detaylı fotoğraflar çekmeleri gerçekten heyecan verici.

Her iki telefon da, gözlerin bile zorlukla görebildiği karanlık ortamlardaki ayrıntıyı çıkarabiliyor. Her ikisi de, uygun olan koşullar sağlandığında gece modları ile daha kalite resimleri ortaya çıkaracaklarını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Daha da iyisi, her ikisi de özel modları devreye almadan önce, otomatik modlarında oldukça iyi düşük ışıklı çekimler yapıyorlar.

Genel değerlendirme yapacak olursak Google Pixel, sıcak tonların hakim olduğu sahneleri beyazlatmaya çalışmaktadır. Buda istenilen rengin daha açık hale dönüşmesine ve orjinalliği kaybolmasına neden olur. Ancak ortaya çıkan sonuçlar oldukça ayrıntılı detayları içerir.

Mate bu kadar iyi değil. Ama söz konusu sıcak tonlu lambaların kullanıldığı ortamlarda daha iyi başa çıkacak ve sahnenin havasını koruyacaktır. Ayrıca genellikle Pixel’in halo-y neon efektiyle karşılaştırıldığında daha iyi kenar tanımına sahip parlak ışık kaynaklarını yakalar.

Unutmadan bu incelemeyi yabancı kaynaklardan derleyerek hazırladığımızı ve aşağıda kaynak linki belirttiğimizi söylemek isterim. Umarım karşılaştırmayı beğenmişsinizdir. Bu arada aşağıdaki linkte her iki telefonun tüm teknik özellikleri yer almaktadır.