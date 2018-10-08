Pixel 3 XL Duvar Kağıdı Görüntüsü

Evleaks belki de akıllı telefon geçmişinde en çok sızan bilgiye sahip olan Google Pixel 3 XL‘nin en son basın görüntüsünü de sızdırmıştır.

Bu görüntüde, Açıkça Beyaz adlı telefonun renk seçeneklerinden birini görebiliyoruz. Görüntü telefonun duvar kağıdının hem önünü hem de arkasını gösterir.

Telefonun rengiyle eşleşen üç renk seçeneğinin her biri için farklı bir sürüm olacağını tahmin ediyoruz.

Bu telefonun duvar kağıdını ilk defa görmedik. Geçen ay bütün bir galeriye sızmayı başardık. Her nasılsa bu görüntü o galerinin bir parçası değildi ve yeni bir ekleme olabilir.

Şahsen kötü görünmüyor, sadece biraz yavan. Hatta belki de bu telefonun tüm tasarımı hakkında sade olduğu söylenebilir.