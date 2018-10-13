Hemen her Pixel telefon modeli hakkında söylenebilecek bir şey varsa o da hepsinin harika fotoğraflar çekebiliyor olmasıdır. Bu üne sahip olmasında ki temel neden Google şirketinin Pixel kamerasının uygulamasında bulunan gelişmiş yazılım özelliklerine sahip donanımı sürekli geliştirmeleridir.

Söz konusu uygulamadan şu anda eksik olan önemli özellik harici bir mikrofon ile daha iyi ses kaydetmesidir. Sıkıntı ise daha iyi ses kaydı yapmak isteyenlerin fotoğraf ve video kalitesini hiçe sayarak başka uygulamalar indirip bu gelişmiş kamerayı kullanmamak istememeleridir. Ancak bu ikilem yakında biteceğe benziyor.

Bir Google mühendisi geçtiğimiz günlerde Pixel kamera uygulamasının 18 Ekim‘deki Pixel 3 ve 3 XL modellerinin tanıtım tarihinide harici mikrofonları destekleyecek şekilde güncellendiğini doğruladı.

Yaptığı açıklamada mühendis Isaac, bu durumu başından beridir takip ettiğini ve bu sorunları düzelttikleri konusunda iyi haberlerinin olacağını ifade etmiştir. 18 Ekim‘deki tanıtım etkinliğinde tüm Pikseller için varsayılan kamera uygulamasında Android uyumlu takılı harici mikrofonlar için destek sunacaklarını belirtmiştir.

Bu özellik sadece en son Pixel 3 ve 3 XL değil, tüm Pixel modellerine eklenecek gibi görünüyor. Şimdilik tüm gözler 18 Ekimde yapılacak olan tanıtım etkinliğinde.