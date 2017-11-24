Bir Pixel veya Pixel XL‘e sahipseniz, Google pil ömrünü bildirme biçimini güncelledi ve daha önceki sürümden daha doğru bir değer elde etti.

Google uzmanı Michelle tarafından açıklandığı üzere, Pixel pil kaybını varsayımlara dayanarak tahmin ediyordu. Örneğin, son bir kaç saat içinde bir saat içinde pil ömründe %10 bir azalma olduğunda, aynı oranda devam edeceğinizi varsayarsınız.

Ne yazık ki bu hiç doğru değildi. Neyse ki, çok daha doğru olması gereken yeni bir yöntem uygulanmış bulunmakta. Şimdi telefon, batarya kullanımının zaman içindeki performansını değerlendirecek ve benzer günlerde batarya tüketimini tahmin etmek için bu veri noktalarını bir referans olarak kullanacak.

Yeni tahminleri görmek isterseniz, yalnızca ayarlar kısmından batarya bölümüne gidin. Pile dokunduğunuzda, gelişmiş pil kullanımı verilerini ve yeni tahminleri görebilirsiniz.