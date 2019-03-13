Piyasadaki En Ucuz Akıllı Telefonlar (2019)

Önde gelen markaların amiral gemisi modelleri oldukça pahalı ve pek çok insanın gücü bu telefonlar için 6-7 bin tl hatta 8-9 bin tl ödemeye yetmiyor.

Her akıllı telefonun amiral gemisi tasarımlarına benzer fakat donanım olarak daha düşük özelliklerde akıllı telefoları da mevcut. İşte bu listede sizler için 2000 TL altındaki alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

Ayrıca bkz: 1500 TL alında alınabilecek en iyi telefonlar

1. Huawei P Smart 2019

Belkide fiyat performans diyebileceğimiz en iyi akıllı telefon ve şu an bazı internet siteleri çok uygun kampanyalarla satışa sunuyor. Bu telefonu alabileceğiniz fiyat 1600 TL.

8 çekirdekli Hisilicon Kirin 710 işlemcisi ve 3 GB RAM’i bulunan akıllı telefonun 32 ve 64 GB dahili hafıza seçenekleri buluyor.

P Smart 1080 x 2340 çözünürlükte, 6,21 inç LTPS IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran 19.5:9 ekran formatı ve 415 PPI değeri sunuyor. İşletim sistemi olarak kutuda yüklü olarak Android 9.0 (Pie) ve kullanıcı arayüzü olarak başarılı EMUI 9 çıkıyor.

P Smart 2019’un arka tarafında 13 + 2 MP çift arka kamera ve ö tarafında 8 MP, f/2.0 diyafram açıklığa sahip tek kamera kurulumu bulunuyor. Arka ve ön kamera Full HD video kaydı yapabiliyor.

microUSB 2.0 usb çıkışına sahip akıllı telefonun arka tarafında parmak izi okuyucusu ve yüz tarama sensörü bulunuyor. Telefon ayrıca Micro SD kart desteği sunuyor (512 GB’a kadar)

2. Oppo AX7

Oppo‘nun geçtiğimiz ay satışa çıkan akıllı telefonu AX7 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ve 3 GB RAM’e sahip. Bu donanım yapısı 64 GB dahili hafıza ile birlikte kullanılıyor ve micro SD kart desteği bulunuyor.

Ayrıca bkz: Oppo AX7 Teknik Özellikleri

Oppo AX7’nin şu anki fiyatı 1800 TL. AX7’nin ekran çözünürlüğü P Smart’a göre biraz düşük ve 720 x 1520 (HD+) Pixel çözünürlükte IPS LCD kullanıyor. Bu ekran 271 PPI değeri sunuyor.

Akıllı telefon kamera olarak arka tarafta 13 MP + 2 MP çift kamera kurulumuna sahip ve bu kamera full HD video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığa sahip tek bir kamera kullanıyor. Bu kamera 720P (HD) video kaydı yapabiliyor.

4230 mAh batarya kapasitesi bulunan telefonun hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği bulunmuyor ve microUSB 2.0 çıkışından şarj oluyor.

3. Nokia 5

Nokia 5 akıllı telefonu şu an indirimde ve 1199 TL fiyat etiketine sahip.

2017 yılında satışa çıkan akıllı telefonun başlıca özellikleri şöyle; 5,2 inç 720 x 1280 (HD) Piksel çözünürlükte IPS LCD ekran. Bu ekran 290 PPI değerine ve %68,68 ekran/gövde oranına sahip.

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisi 2 GB RAM ve 16 GB hafıza ile destekleniyor ve Micro SD kart desteği bulunuyor. (128 GB’a kadar) Bu donanım yapısı ile akıllı telefon Antutu‘dan (V7) 60.000 puan alabilmiş.

Arka tarafta 13 MP çözünürlükte tek kamerası bulunuyor ve bu kamera full HD video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte ve f/2.0 diyafram açıklığa sahip tek bir kamerası bulunuyor. Ön kamerası 84 Derece Açı sunuyor.

3000 mAh bataryası hızlı şarj desteklemiyor ve micro USB 2.0 çıkış ile şarj oluyor. Son olarak telefonun home tuşuna yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

4. Samsung Galaxy M20

Galaxy M20 geçtiğimiz ay satışa çıktı ve tasarım olarak oldukça başarılı bulduğumuz bir akıllı telefon. 1450 TL fiyatı var ve rakiplerine göre oldukça uygun fiyat yapısına sahip.

6,3 inç 1080 x 2340 (FHD+) Piksel çözünürlükte PLS damla çentikli ekranı 409 PPI değeri sunuyor. Telefon kutudan Android 8.1 işletim sistemi ve Samsung Experience 9.5 arayüzü yüklü olarak geliyor.

8 Çekirdekli Samsung Exynos 7 Series 7904 işlemci kullanan cihazın 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızası bulunuyor. Bu hafızayı microSD kart ile 512 GB’a kadar arttırabiliyorsunuz. Bu donanım yapısı akıllı telefonun Antutu’dan 103.000 Puan almasını sağlamış.

Arka tarafta 13 + 5 MP çözünürlükte çift kamera kurulumuna sahip ve bu kameralar Full HD video kaydı almamızı sağlıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram açıklığa sahip tek kamera bulunuyor.

Son olarak Galaxy M20‘nin 5000 mAh kapasiteye sahip güçlü bir bataryası bulunuyor. Belkide rakipleri arasında fark yaratacak en önemli etkenlerden biri bu. Bunun yanında 15W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

5. Honor 8X

Huawei’nin alt markası olan Honor 8X Kasım 2018 tarihinde satışa çıktı. Şu an satın alabileceğiniz fiyat 1900 TL.

Honor 8X, 8 çekirdekli Huawei Kirin 710 kullanıyor ve i7 Hareket İşlemcisi ile destekleniyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza sunan akıllı telefon Antutu’dan bu özellikler ile 139.100 Puan almış.

8X arka tarafta 20 MP + 2 MP çözünürlükte çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera 1080p@60fps çözünürlükte video kayıt yapabiliyor. Ön kamerası 16 MP ve 1080P video kaydı yapabilen bir selfie kamerası bulunuyor.

Honor 8X’in, 3750 mAh ve microUSB 2.0 ile şarj olabilen bir bataryası bulunuyor. Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi kullanan telefon EMUI 8.2 arayüz ile destekleniyor.

Ayrıca bkz: En iyi Android Telefonlar 2019

Diğer özellikleri arasında arka tarafa konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcı, yüz tanımlama, yapay zeka yer alıyor. Malesef hızlı ve kablosuz şarj desteklenmiyor.

6. Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 6 Pro akıllı telefon 2018 ekim ayında tanıtıldı. Şu an satın alabileceğini yaklaşık fiyatı 1400 TL.

Redmi Note 6 Pro, 6.26 inç 1080 x 2280 (FHD+) Piksel IPS LCD ekran kullanıyor ve bu ekran 403 PPI değerine sahip. Bu ekranın Corning Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtelim.

4.000 mAh bataryası yaklaşık 300 saat bekleme ve 30 saat konuşma süresi sunuyor. Ayrıca Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği bulunuyor.

Redmi Note 6 Pro, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci kullanıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza sunan akıllı telefonun 64 GB’lık hafızalı bir versiyonu da bulunuyor. Bu donanım yapısı ile akıllı telefon Antutu’dan 115.300 Puan almış görünüyor.

Kamera kurulumundan bahsetmek gerekirse telefonun arka tarafında 12 + 5 MP çift kamera bulunuyor ve bu kamerası 1080p (Full HD) çözünürlükte video kaydı imkanı veriyor. Arka kamerasının bir artısı da Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama ve Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama modlarının olması.

Ön kamerası 20 + 2 MP çift lensten oluşuyor. Bu kamera da 1080p çözünürlükte video kaydı yapmanızı sağlıyor. Ayrıca yapay zeka desteği ön kameralarda da var. Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu ve Yapay Zeka (AI) İyileştirme modları bulunuyor.

Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi kullanan akıllı telefon bu telefonda MIUI 9.0 arayüzünü kullanıyor.

Bu makaleyi düzenli olarak güncelleyeceğiz. Favori olarak belirlediğimiz 4 telefonun tüm teknik özellikleri karşılaştırdık. Aşağıda detayları bulabilirsiniz.