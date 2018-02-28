Bu Ücretli Android Uygulamalar Kısa Süreliğine Ücretsiz!
Bu içerikteki tüm ücretli android uygulamalar kısa süreliğine ücretsiz olarak Google Play Store'da indirilmek üzere sunulmuştur. Sizler için en iyilerini bir araya getirdik. Elinizi...
Telefonunuzdaki Belgeye Noter Onayı: Notarize Nedir?
Hukuk sistemi son yıllarda teknolojinin gelişimine tam olarak uyum sağlamasa da yeni Notarize uygulaması ile telefonunuzdaki belgeyi notere gitmeden onaylatabilirsiniz. Böylece belgeleri noter tasdik...
Telegram Uygulamasında Artık Birden Fazla Hesap Kullanabilirsiniz!
Telegram mesaj uygulaması yeni bir güncelleme almaya başladı. Sürüm 4.7 olarak gelen bu güncelleme ile Android'de birden çok hesap için uygulamaya izin veriliyor. Artık...
Kendi Marvel Karakterinizi Yaratmak Artık Çok Kolay!
Marvel karakterlerine hayran mısınız? Ama hep içinizde bir yerlerde keşke kendi karakterimi çizebilsem diye bir ukte mi kaldı? Artık bu çok kolay! Hem de...
Google Play Music 4 Ay Ücretsiz Kampanyası Tekrar Başladı! Kimler Faydalanabilir?
Arama devi Google zaman zaman daha fazla müşteriyi müzik dinleme servisi Google Play Müzik uygulamasına çekmek için kampanyalar yapıyor. Ücretsiz deneme süreleri sunarak kendisi...
Google Play Store En İyi Uygulamalar 2017 Listesi Yayınlandı
Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde Google Play Store En İyi Uygulamalar 2017 listesi yayınlandı. Her yıl olduğu gibi bizim için bu yıl da sürprizler var. Arama...
Hitman Sniper Google Play Store’da 1 Hafta Ücretsiz
Android için en iyi keskin nişancı oyunlarından biri olan Hitman Sniper önümüzdeki hafta tamamen ücretsiz! Square Enix Montreal firması tarafından geliştirilen Hitman Sniper, ünlü Ajan...
7 Ücretli Android İkon Paketi Kısa Süreliğine Bedava!
Android telefonunuzu özelleştirmeyi seviyorsanız doğru yazıyı okuyorsunuz. Aşağıdaki ücretli Android simge paketleri kısa süreliğine Google Play'de ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle bu simge paketlerinin fiyatı...
Facebook Messenger Lite 100 Milyon İndirmeyi Geçti
Şirketin 2017 Ekim ayında piyasaya sürdüğü Android için Facebook Messenger Lite uygulaması yeni bir kilometre taşını geçti. Google Play Store'da bulunan uygulamayı 100 milyondan...
Google, Play Store İçin Bir Çok Yeni Özelliği Test Ediyor
Google Play Store bir sürü uygulamaya ev sahipliği yapsa da hala mükemmel değil. Geçtiğimiz birkaç yılda Google yeni özellikler ekleyerek ve mevcut olanları geliştirerek,...
Google Play Store 6.7 Yayınlandı
Google, Android platformunun uygulama mağazası Play Store’u güncelledi. Google Play Store 6.7 sürümüyle gelen yenilikler ve detaylar haberimizde. Google, sadece geliştiricilerin uygulamalarını denemesi için Beta...
Google Play Store APK İndir ve Yükle
Google Play Store (APK) indir ve yükle birbirinden güzel uygulamalara kolayca ulaş. Kullandığınız akıllı telefon veya tabletiniz Android işletim sistemine sahipse yazımızı okumanızı tavsiye...
Google Play Store güncellemeleri, Detaylı Açıklama
Dev bir pazar alanı olan Google Play Store mağazasından yükleme yapmadan önce bu mağaza hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır.Zira içinde binlerce bilgi barındıran...
Google Play Store İndir – Oyun ve App Yükle
Android işletim sistemleri yaygınlaştıkça özellikle de yeni kullanıcılar uygulama yükleme konusunda bilgisizliklerini gidermek amacı ile araştırmalara koyuluyorlar. Android telefonlara sahip olduğunuz da kullanma kılavuzlarında...
Google Play Store Kısıtlama Kaldır, Google Play Store’da Uyumsuz Uygulama Nasıl...
Android günümüzde popüler bir hale geldikçe ilk başlarda göze batmayan çeşitli sorunlar sonradan daha çok gözümüze batmaya başladı. Sorun diyoruz ama aslında bu Android...
Google Play Store güncellendi
Mobil cihazların büyük bir patlama yaşadığı bu günlerde kullanıcıların karar verme noktasında işletim sistemlerinin uygulama mağazaları önemli bir yer tutuyor. Google'ın geliştirdiği Android işletim...
Google Play Store yeni tasarıma geçiyor işte ilk görüntüleri
Android'i Android yapan Google Play Store'da tasarım değişikliği yapılmasına karar verildi. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen tasarımdan ilk görüntü geldi. Teknoloji devleri birbirleriyle yarışırken yenilikler peş...
Google Play Store yenileniyor
Mobil cihazların önem kazandığı bu günlerde işletim sistemlerinin mağazaları tercih açısından belirleyici oluyor. Google Android'in resmi uygulama marketi olan Google Play Store'da görsel değişikliğe...
Turkcell’lilere Google Play Store’da 5 TL hediye
GSM operatörlerini artık hayatımızın her alanında görüyoruz. Ve GSM operatörlerinin kullanıcılarını mobil alışverişe teşfik etme amaçlı yaptığı kampanyalara bir yenisi de Turkcell tarafından eklendi. Ülkemizin...
Google Play Store virüslerine dikkat!
Android platformu için sürekli olarak güvenlik çalışmaları yapılsa da, Google'ın Android marketi Google Play Store, Android cihazlar için büyük tehlike barındırıyor diyebiliriz. Bir çok...
Akıllı telefonunuza Google Play Store indirin
Android işletim sistemli bir telefonunuz varsa Google Play Store uygulaması ile akıllı cihazınızdan uygulamaları direkt olarak cihazınıza yükleyebileceğinizi biliyorsunuz. Ancak bazı Android sürümlerinde market...
Turkcell Mobil Ödeme Uygulaması, Play Store’da Yerini Aldı
Telekomünikasyon şirketleri arasında ülkemizde ilk sırada yerini alan ve dünya çapında da hem iş ortaklıkları olsun hem de kendi yatırımları olsun söz sahibi olduğu...
Google Play Store için uygulamalara yaş sınırı!
Google Play Store içerikleri için yaş sınırlaması uygulaması yolda! Günümüzde hemen hemen her konuda bir yaş sınırlaması var diyebiliriz, Android platformunun uygulama marketi Google Play...
Google Play, App Store’u geçti!
Teknoloji dünyasında ki gerek donanımsal gerek ise yazılımsal anlamda firmaların sıkı rekabeti bitmiyor. Google ile Apple da bu rekabetin en görünür ve büyük örneğidir...
Google Play Store Ön Sipariş Ekleniyor
Google Play Store’da artık bir oyunu tanıtımı yapıldıktan sonra eğer beğenirseniz, direk sipariş verebilir ve ilk çıktığında hemen istediğiniz oyundan bir tane edinebilirsiniz. Birçok...
Google Play Store’a Beklenen Güncelleme Geldi
Android telefonların gözü kulağı olan Google Play Store sonunda beklenen güncellemesini gerçekleştirdi. Kendini sürekli yenileyen uygulama yeni sürümü 5.4.10 ile karşımızda. Android market uygulamasını...
Google Play Gazetelikten Türkçe Atağı
Google'ın önemli uygulamalar arasında yer alan Google Play Gazetelik için Türkçe desteği geldi. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'de yayınlanan yayınlara Google Play Gazetelik üzerinden...
Google Play Store, güncellendi!
Android market, yeni bir güncelleme aldı! Android işletim sistemli akıllı telefonların resmi uygulama marketi diyebileceğimiz Google Play Store, geçtiğimiz yıl bir kaç kere üst üste güncelleme...
The Interview Google Play Store ‘da !
Sony'nin son günlerde Hackerlar ile başının derde girmesinin sebebi olarak gösterilen The Interview isimli film Google Play Store'da artık kiralanabilir veya satın alınabilir durumda. Sony bildiğiniz...
Google Play Store Güncellendi!
Google Play'in yeni tasarımı, sade ve gösterişsiz! Android kullanıcılarına özel olarak geliştirilen, uygulama geliştiricilerinin bu mağaza yardımı ile yazılımlarını kullanıcılara, tüketiciye sunduğu platform gün içerisinde...
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