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Google Play Store indir; Android için Google Play uygulaması ile uygulama indirebilir, en sevdiğiniz oyunları cep telefonu ya da tabletinize ücretsiz yükleyebilirsiniz.

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Bu Ücretli Android Uygulamalar Kısa Süreliğine Ücretsiz! Acele Edin!
Play Store

Bu Ücretli Android Uygulamalar Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Bu içerikteki tüm ücretli android uygulamalar kısa süreliğine ücretsiz olarak Google Play Store'da indirilmek üzere sunulmuştur. Sizler için en iyilerini bir araya getirdik. Elinizi...
Telefonunuzdaki Belgeye Noter Onayı: Notarize Nedir?
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Telefonunuzdaki Belgeye Noter Onayı: Notarize Nedir?

Hukuk sistemi son yıllarda teknolojinin gelişimine tam olarak uyum sağlamasa da yeni Notarize uygulaması ile telefonunuzdaki belgeyi notere gitmeden onaylatabilirsiniz. Böylece belgeleri noter tasdik...
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Telegram Uygulamasında Artık Birden Fazla Hesap Kullanabilirsiniz!

Telegram mesaj uygulaması yeni bir güncelleme almaya başladı. Sürüm 4.7 olarak gelen bu güncelleme ile Android'de birden çok hesap için uygulamaya izin veriliyor. Artık...
Kendi Marvel Karakterinizi Yaratmak Artık Çok Kolay!
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Kendi Marvel Karakterinizi Yaratmak Artık Çok Kolay!

Marvel karakterlerine hayran mısınız? Ama hep içinizde bir yerlerde keşke kendi karakterimi çizebilsem diye bir ukte mi kaldı? Artık bu çok kolay! Hem de...
Google Play Music 4 Ay Ücretsiz Kampanyası Tekrar Başladı! Kimler Faydalanabilir?
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Google Play Music 4 Ay Ücretsiz Kampanyası Tekrar Başladı! Kimler Faydalanabilir?

Arama devi Google zaman zaman daha fazla müşteriyi müzik dinleme servisi Google Play Müzik uygulamasına çekmek için kampanyalar yapıyor. Ücretsiz deneme süreleri sunarak kendisi...
Google Play Store En İyi Uygulamalar 2017 Listesi Yayınlandı
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Google Play Store En İyi Uygulamalar 2017 Listesi Yayınlandı

Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde Google Play Store En İyi Uygulamalar 2017 listesi yayınlandı. Her yıl olduğu gibi bizim için bu yıl da sürprizler var. Arama...
Hitman Sniper Google Play Store'da 1 Hafta Ücretsiz
Play Store

Hitman Sniper Google Play Store’da 1 Hafta Ücretsiz

Android için en iyi keskin nişancı oyunlarından biri olan Hitman Sniper önümüzdeki hafta tamamen ücretsiz! Square Enix Montreal firması tarafından geliştirilen Hitman Sniper, ünlü Ajan...
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Play Store

7 Ücretli Android İkon Paketi Kısa Süreliğine Bedava!

Android telefonunuzu özelleştirmeyi seviyorsanız doğru yazıyı okuyorsunuz. Aşağıdaki ücretli Android simge paketleri kısa süreliğine Google Play'de ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle bu simge paketlerinin fiyatı...
Facebook Messenger Lite 100 Milyon İndirmeyi Geçti
Play Store

Facebook Messenger Lite 100 Milyon İndirmeyi Geçti

Şirketin 2017 Ekim ayında piyasaya sürdüğü Android için Facebook Messenger Lite uygulaması yeni bir kilometre taşını geçti. Google Play Store'da bulunan uygulamayı 100 milyondan...
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Play Store

Google, Play Store İçin Bir Çok Yeni Özelliği Test Ediyor

Google Play Store bir sürü uygulamaya ev sahipliği yapsa da hala mükemmel değil. Geçtiğimiz birkaç yılda Google yeni özellikler ekleyerek ve mevcut olanları geliştirerek,...
Google Play Store 6.7 Yayınlandı
Play Store

Google Play Store 6.7 Yayınlandı

Google, Android platformunun uygulama mağazası Play Store’u güncelledi. Google Play Store 6.7 sürümüyle gelen yenilikler ve detaylar haberimizde. Google, sadece geliştiricilerin uygulamalarını denemesi için Beta...
Google Play Store
Play Store

Google Play Store APK İndir ve Yükle

Google Play Store (APK) indir ve yükle birbirinden güzel uygulamalara kolayca ulaş. Kullandığınız akıllı telefon veya tabletiniz Android işletim sistemine sahipse yazımızı okumanızı tavsiye...
Google Play Store
Play Store

Google Play Store güncellemeleri, Detaylı Açıklama

Dev bir pazar alanı olan Google Play Store mağazasından yükleme yapmadan önce bu mağaza hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır.Zira içinde binlerce bilgi barındıran...
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Play Store

Google Play Store İndir – Oyun ve App Yükle

Android işletim sistemleri yaygınlaştıkça özellikle de yeni kullanıcılar uygulama yükleme konusunda bilgisizliklerini gidermek amacı ile araştırmalara koyuluyorlar. Android telefonlara sahip olduğunuz da kullanma kılavuzlarında...
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Play Store

Google Play Store Kısıtlama Kaldır, Google Play Store’da Uyumsuz Uygulama Nasıl...

Android günümüzde popüler bir hale geldikçe ilk başlarda göze batmayan çeşitli sorunlar sonradan daha çok gözümüze batmaya başladı. Sorun diyoruz ama aslında bu Android...
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Play Store

Google Play Store güncellendi

Mobil cihazların büyük bir patlama yaşadığı bu günlerde kullanıcıların karar verme noktasında işletim sistemlerinin uygulama mağazaları önemli bir yer tutuyor. Google'ın geliştirdiği Android işletim...
Play Store

Google Play Store yeni tasarıma geçiyor işte ilk görüntüleri

Android'i Android yapan Google Play Store'da tasarım değişikliği yapılmasına karar verildi. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen tasarımdan ilk görüntü geldi. Teknoloji devleri birbirleriyle yarışırken yenilikler peş...
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Play Store

Google Play Store yenileniyor

Mobil cihazların önem kazandığı bu günlerde işletim sistemlerinin mağazaları tercih açısından belirleyici oluyor.  Google Android'in resmi uygulama marketi olan Google Play Store'da görsel değişikliğe...
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Play Store

Turkcell’lilere Google Play Store’da 5 TL hediye

GSM operatörlerini artık hayatımızın her alanında görüyoruz. Ve GSM operatörlerinin kullanıcılarını mobil alışverişe teşfik etme amaçlı yaptığı kampanyalara bir yenisi de Turkcell tarafından eklendi. Ülkemizin...
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Play Store

Google Play Store virüslerine dikkat!

Android platformu için sürekli olarak güvenlik çalışmaları yapılsa da, Google'ın Android marketi Google Play Store, Android cihazlar için büyük tehlike barındırıyor diyebiliriz. Bir çok...
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Play Store

Akıllı telefonunuza Google Play Store indirin

Android işletim sistemli bir telefonunuz varsa Google Play Store uygulaması ile akıllı cihazınızdan uygulamaları direkt olarak cihazınıza yükleyebileceğinizi biliyorsunuz. Ancak bazı Android sürümlerinde market...
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Play Store

Turkcell Mobil Ödeme Uygulaması, Play Store’da Yerini Aldı

Telekomünikasyon şirketleri arasında ülkemizde ilk sırada yerini alan ve dünya çapında da hem iş ortaklıkları olsun hem de kendi yatırımları olsun söz sahibi olduğu...
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Play Store

Google Play Store için uygulamalara yaş sınırı!

Google Play Store içerikleri için yaş sınırlaması uygulaması yolda! Günümüzde hemen hemen her konuda bir yaş sınırlaması var diyebiliriz, Android platformunun uygulama marketi Google Play...
App Store, Google Play'in gerisinde kaldı!
Play Store

Google Play, App Store’u geçti!

Teknoloji dünyasında ki gerek donanımsal gerek ise yazılımsal anlamda firmaların sıkı rekabeti bitmiyor. Google ile Apple da bu rekabetin en görünür ve büyük örneğidir...
Google Play
Play Store

Google Play Store Ön Sipariş Ekleniyor

Google Play Store’da artık bir oyunu tanıtımı yapıldıktan sonra eğer beğenirseniz, direk sipariş verebilir ve ilk çıktığında hemen istediğiniz oyundan bir tane edinebilirsiniz. Birçok...
Google Play Storea Beklenen Güncelleme Geldi
Play Store

Google Play Store’a Beklenen Güncelleme Geldi

Android telefonların gözü kulağı olan Google Play Store sonunda beklenen güncellemesini gerçekleştirdi. Kendini sürekli yenileyen uygulama yeni sürümü 5.4.10 ile karşımızda. Android market uygulamasını...
Google Play Gazetelik
Play Store

Google Play Gazetelikten Türkçe Atağı

Google'ın önemli uygulamalar arasında yer alan Google Play Gazetelik için Türkçe desteği geldi. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'de yayınlanan yayınlara Google Play Gazetelik üzerinden...
Play Store

Google Play Store, güncellendi!

Android market, yeni bir güncelleme aldı! Android işletim sistemli akıllı telefonların resmi uygulama marketi diyebileceğimiz Google Play Store, geçtiğimiz yıl bir kaç kere üst üste güncelleme...
The Interview Google
Play Store

The Interview Google Play Store ‘da !

Sony'nin son günlerde Hackerlar ile başının derde girmesinin sebebi olarak gösterilen The Interview isimli film Google Play Store'da artık kiralanabilir veya satın alınabilir durumda. Sony bildiğiniz...
play
Play Store

Google Play Store Güncellendi!

Google Play'in yeni tasarımı, sade ve gösterişsiz! Android kullanıcılarına özel olarak geliştirilen, uygulama geliştiricilerinin bu mağaza yardımı ile yazılımlarını kullanıcılara, tüketiciye sunduğu platform gün içerisinde...
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