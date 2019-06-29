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Play Store’da Bulunmayan Uygulamalar Nasıl Yüklenir?

Play Store'da bazı uygulamaların olmadığını görüyoruz. Bulamadığınız uygulamalara erişmek için sizlere kısa bir rehber oluşturduk...

By Muhammed Arslan

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Play Store'da Bulunmayan Uygulamalar Nasıl Yüklenir?

Çoğu zaman, Google Play Store, Android’de uygulamaları bulmak ve indirmek için ihtiyacınız olan her şeydir. Yine de iOS’un aksine, Android size başka yerlerden uygulamalar yükleme seçeneği sunar. Bu özgürlük, özünde oldukça yararlı bir seçenek iken, zararlı yazılımların olduğunu da söylemek de fayda vardır.

Peki bu özgürlük ne işimize yarayacak? Örneğin, ülkemizde bulunmayan bir uygulama var ve bunu indirmek istiyorsunuz. Belki de henüz yayınlanmamış bir uygulamaya yeni duyurulan bir güncelleme denemek için sabırsızlanıyorsunuz.  Bu gibi durumlarda aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Not: Uygulama indirme etkinliğinizi Google Play Store ile mümkün olduğunca sınırlandırmak en iyisidir. Üçüncü taraf kaynaklardanindirilen uygulamaların içerisinde zararlı içerik olması oldukça yüksektir.

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Play Store’da Bulunmayan Uygulamaları Yükleme Rehberi

  • Telefonunuzun tarayıcısından APKMirror.com adresini açın. Çok sayıda gayri resmi Android uygulama pazarı var, ancak bu site oldukça güvenilir bir kaynağa sahip. İlgili taraflarca imzalanmış meşru, değiştirilmemiş dosyalar olduğundan emin olmak için tüm uygulamaları doğrular. Kısacası Google Play Store dışında, oldukça saygın.
  • Sitenin koleksiyonuna göz atın veya istediğiniz uygulamayı bulmak ve seçmek için üst kısımdaki arama kutusunu kullanın.

Play Store'da Bulunmayan Uygulamalar Nasıl Yüklenir?

  • Bir uygulamanın birden fazla sürümü mevcutsa, onları sürüm numarası ve sürüm tarihine göre listelendiğini göreceksiniz. Burada istediğiniz sürüme dokunun, ardından dosya adına (“Download” başlığının altında) ve sonraki sayfanın altındaki kırmızı “Download APK ” düğmesine dokunun.

  • Telefonunuz, bilinmeyen uygulamalar yükleme riskleri konusunda sizi uyaracak ve indirme işlemini onaylamanızı isteyecektir. Devam etmek için “OK” düğmesine dokunun.

Uygulamayı artık indirmiş oldunuz. Şimdi ise yapmanız gereken, Ayarlar-Güvenlik- Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver yolunu etkinleştirip, indirilen dosyayı manuel olarak kurmak.

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