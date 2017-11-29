2017 yılının en popüler oyunlarından biri olan PlayerUnknowns Battleground (PUBG), nihayet Xbox One‘da önümüzdeki ay Xbox Game Preview aracılığıyla geliyor.

Oyun perakendecilere gelmeden birkaç hafta önce olsa da sanal mağazalara ulaşacak. Açıklanan ayrıntılara göre, oyun Xbox One‘ın 30GB’a kadar depolama alanını kullanacak. Bu her zaman değişebilir, ancak en azından oyun çıktığı gün ne beklediğinizin bir ön göstergesi.

Son zamanlarda, Tencent‘in Çin’de resmi bir kapasiteye sahip olan yayıncı ve ayrıca iOS ve Android için mobil bir sürüm geleceği ilan edildi. PlayerUnknowns Battleground ile ilgileniyorsanız, doğrudan Microsoft Mağazasından satın alabilir veya 12 Aralık‘tan başlayarak yerel perakende satış mağazanıza gidebilirsiniz.