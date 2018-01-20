Steam üzerinden yayınlanan en başarılı oyunlardan biri olma özelliğini taşıyan PlayerUnknown’s Battlegrounds, henüz çıkış yapmadan rekorlar kırmayı başarmış olan bir yapım. Sadece ilk ayında oyuncu sayısı ile nerelere geleceğini gösteren yapım, kararlı sürümüyle henüz birkaç hafta önce yayına açıldı.

Konsollara da çıkış yapmasıyla beraber Xbox üzerinde de rekorlar kırdığı ortaya çıkan PlayerUnknown’s Battlegrounds oyununun, bu kadar yüksek seviyelere ulaşmasının ardından ise oyuna farklı yatırımlar yapılmaya başlandı. Bu kez oyun için özel bir oyuncu klavyesi tanıtıldı ve oyunculara için satışa sunuldu.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Özel Klavyesi İlgi Odağı Oldu

Oyuncu klavyesi olarak yayınlanan klavyenin Varmilo tarafından üretime başlandığı açıklandı. Firma tarafından verilen bilgilere ve tanıtıma göre tuşlarda oyuna özel olarak hazırlanmış. Oyuna özel bir klavye modeliyle karşı karşıya olduğunuzu ilk olarak space tuşunda görüyorsunuz. Oyunun birinci olan oyunculara sunduğu mesajı içeren tuş, ilk olarak oyuncuları karşılayan tuş.

Bunun dışında diğer tüm tuşlarda da benzer bir yapı görüyorsunuz. Tüm tuşlar oyunda yer alan kombinasyonlara göre hazırlanmış. Yani oyunun içerisindeki tuş takımları neye hitap ediyorsa klavyenin üzerinde de bu tuşları görüyorsunuz.

Bunun dışında üründe Tabii ki standart klavye yerleşimi mevcut ancak bunun dışında klavyenin üzerinde PlayerUnknown’s Battlegrounds oyununa ilişkin simgeleri görmekteyiz. Mesela numara tuşlarında ilk silah tuşu, el bombası tuşu ve tüm obje değişimlerinin sıralandığını görmekteyiz. Burada numaralar bile kullanılmamış. Yani sadece oyun içerisinde yer alan simgelerin bu kısımda yer verilen görseller olduğunu görmek mümkün.

Bunun dışında yön tuşlarının hemen üzerinde de benzeri bir yapı görüyorsunuz. PlayerUnknown’s Battlegrounds oyunu için özelleştirilmiş bir oyun kolu olarak değerlendirebileceğimiz klavyenin türü ise mekanik klavye. Oyuncu klavyelerinde yer alan tüm özellikleri de karşılayan klavyenin fiyatları da açıklanmış durumda. Burada net bir fiyat yok. En yüksek seri 169 dolara satılacak ve bu serinin özellikleri mekanik klavye olarak en iyi özellikler. Mekanik anahtar tipi biraz daha zayıf olan ilk modelin fiyatı ise 131 dolar olarak açıklandı. Satış ise şu an için başlamış durumda.