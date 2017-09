PlayerUnknown’s Battlegrounds kısa sürede elde ettiği kilometre taşlarına bakıldığında büyük bir hit gibi görünüyor. Birkaç hafta önce, PUBG‘un Steam‘teki en çok oynanan oyun olarak Dota 2‘yi geçtiği duyurulmuştu ve bunu 10 milyonun üzerinde sattığı haberi izledi. Dota 2 tarafından belirlenen rekoru aşarak, 1.3 milyondan fazla oyuncu hayatta kalmak için mücadele ederek Steam’deki zirve oyuncusu sayısı için yeni bir rekora imza attı.

Resmi açıklama, oyunun Creative Director’undan geldi ve Dota 2 tarafından tutulan 1.295.114 oyuncuya kıyasla 24 saatlik bir süre içerisinde 1.342.857 eşzamanlı çevrimiçi oyuncu bulunduğunu belirtti.

Highest peak player count on @steam_games! A sincere thank you to all our players & the amazing @PUBATTLEGROUNDS team I get to work with! GG pic.twitter.com/z8V2rdmQmm

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) September 16, 2017