PlayStation 4.50 Güncellemesi İle Gelen Yeni Özellikler

Oyun konsolu alanında Sony artık yavaş yavaş ön sıralara yerleşmeye başladı. Yeni seri oyun konsolları ile beraber iyiden iyiye değişmeye başlayan oyun konsolu teknolojisi için son olarak ise PlayStation 4 serileri tercih edilmeye başlandı. Son olarak PlayStation 4 Pro serisi ile beraber sektörde yer alan Sony büyük ölçüde de başarı elde etmişti. Fakat her ne kadar hem çok daha fazla tercih edilse hem de çok daha fazla öne çıksa da PlayStation 4 serilerinde de Pro model dahil olmak üzere eksiklikler yok değil. İşte bu eksiklikler PlayStation 4.50 Güncellemesi ile en aza indiriliyor.

PlayStation 4.50 Güncellemesi Tüm Seriler İçin Geldi?

Tüm PlayStation 4 modelleri için geleceği açıklanan yeni güncelleme ile beraber Sony belli başlı birçok sorunu ortadan kaldırıldı. Peki yeni güncelleme neler sunacak?

Yeni Duvar Kağıtları Özelliği

PlayStation 4.50 Güncellemesi ile beraber gelecek olan ilk özelliğin duvar kağıtları özelliği olduğunu söylemek gerekiyor. Bu özellikle beraber kullanıcılar artık ana ekranlarını özelleştirebilecekler. Bunun için sadece ekran görüntüsü almak için kullanılan sistemleri kullanmanız yeterli olacak.

Ekstra olarak herhangi bir özellik üzerinden kullanılmasına gerek kalmayan özelliğin sadece alınan oyun ekran görüntüleri ile beraber kullanılabileceği belirtiliyor. Oyun içi ekran görüntülerini ana ekranda sabitlemenize olanak sağlayacak olan yeni teknoloji ile beraber çektiğiniz fotoğrafları düzenleyebileceksiniz de. Bunun için Sony ekstra sistemler sunacak.

Yeni Menü Geliştirmeleri

Yeni güncelleme ile beraber gelen bir diğer özelliğin ise yeni hızlı menü geliştirmeleri olduğunu da belirtelim. Söz konusu PlayStation 4.50 Güncellemesi serisinden sonra sistem yazılımının da değişmesi ile beraber artık hızlı menü ayarlarında da mini güncellemeler kullanıcılara sunuluyor.

Bu sayede hızlı menülerin simgelerinin daha küçük olacağı ve kullanıcılarında simgeleri daha düşük boyutlarda kullanabilecekleri de belirtiliyor. Yani bir nevi özelleştirilebilir bir menü sistemi de kullanıcılara sunulacak. Çok daha iyi bir kullanım deneyimi sunacağı düşünülen PlayStation 4.50 Güncellemesi ile beraber daha birçok yenilikte gelecek.

Harici Disk Desteği Sonunda Sunuldu

PlayStation 4.50 Güncellemesi sonrasında artık PlayStation 4 serilerine harici disk desteği de geleceği açıklandı. Eskiden sadece kendi hafızası içerisine oyunların indirilmesini sağlayan PlayStation 4 sadece hafıza seçenekleri nedeniyle bile fiyat farkları ile gündeme gelebiliyordu.

Yani şöyle ki 500 GB olan model ile 1 TB olan modelin arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu da biliyoruz. Yeni güncelleme sonrasında ise artık harici disk desteği ile beraber kullanıcılar artık 8 TB’a kadar harici disk kullanabilecek. Bu sayede oyunlar harici disk içerisine de yüklenebilecek. Haliyle fiyat farkı da ortadan kalkmış olacak. Sony artık bundan vazgeçmiş gibi.

VR İçin Yeni Uygulama Desteği

PlayStation 4.50 Güncellemesi ile beraber gelen son yenilik ise VR desteği konusunda oldu. Fakat bu özellik sadece PlayStation VR sahibi olan kullanıcılar için geçerli olacak. Artık VR kasklar ile beraber kullanıcılar Blu-Ray 3D filmlerini de istedikleri gibi 3 boyutlu olarak izleyebilecek. Tabi sistem ne kadar başarılı olacak bunu ancak denedikten sonra görebileceğiz.

PlayStation 4.50 Güncellemesi Çıkış Tarihi

Yeni güncellemenin çıkış tarihi için ise net bir açıklama yok. Henüz testlerine devam edildiği de belirtilen yeni güncellemenin tüm PlayStation 4 serileri için kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Fakat bunun dışında güncellemeyi almayan herhangi bir seri olacak mı göreceğiz.