Sony’nin sevilen oyun konsolu PlayStation 4 güçlü özellikleriyle dikkat çekerken PlayStation Pro oyun severlerin PlayStation deneyimlerini en üst seviyeye çıkartmıştı.

Sony’nin en çok satan oyun konsolu olan PlayStation 4 serisini kullanan oyun severlerin merakla beklediği şeylerin başında gelen “Ayın Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları” Ocak 2018 için sızdırılmış olabilir.

Bir PlayStation 4 kullanıcısının indirdiği bir promosyona ait PlayStation Plus videosuna ait olan görüntüde birtakım oyunlar görünüyor. Deus Ex: Mankind Divided ve Batman: The TellTale Series Season 1 oyunlarının yer aldığı görüntüde bu oyunların Ocak 2018’in ücretsiz PlayStation Plus oyunları olacağı düşünülüyor.

PlayStation Plus Aboneleri Ocak 2018’de Başarılı Oyun Yapımlarına Sahip Olacak!

PlayStation Plus üyelerine Ocak 2018’de ücretiz olarak sunulması beklenen oyunlara bir göz atmak gerekirse Batman: The TellTale Series Season 1 oyunu başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun 2. Sezonunun da çıkacağı düşünüldüğünde oyun severleri keyifli dakikalar bekliyor diyebiliriz. Deus Ex: Mankind Divided oyunu ise geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı ve Deus Ex: Human Revolution oyununun devam oyunu olarak oyunculardan tam not almıştı.

Son olarak şimdilik bir sızıntıdan ibaret olan Batman: The TellTale Series Season ve Deus Ex: Mankind Divided oyunlarının PlayStation 4 kullanan PlayStation Plus üyelerine Ocak 2018’de ücretsiz olarak sunulup sunulmayacağı kesin olarak belli değil. Sony’nin Ocak 2018’de PlayStation Plus üyelerine sunacağı ücretsiz oyunları ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

