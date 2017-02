PlayStation 4 Pro Pro Boost Hakkında Tüm Detaylar

Şu an için piyasadaki en iyi oyun konsolu modelinin PlayStation 4 Pro modeli olduğunu biliyoruz. Şu an için XBOX yeni seri oyun konsollarının da üzerinde bir model olarak gösterilen PlayStation 4 Pro oyun konsollarının sunduğu özellikler ise tartışmasız derecede oldukça iyi. Fakat her ne kadar PlayStation 4 Pro oyun konsolu serisinde donanımsal olarak yüksek özellikler sunulsa da söz konusu özelliklerin oyun desteği nedeniyle yeteri derecede kullanılamadığını da biliyoruz. Bu sorunu çözmek için ise PlayStation 4 Pro Pro Boost modu yayınlanmaya hazırlanıyor.

PlayStation 4 Pro Pro Boost Özelliği Nedir?

Söz konusu özellik Sony PlayStation 4 4.50 güncellemeleri ile beraber ortaya çıkan bir özellik oldu. Yeni güncelleme ile beraber ortaya çıkmış olmasına karşın bu özelliğin sadece PlayStation 4 Pro modeli olarak geçerli olduğunu belirterek devam edelim. Peki PlayStation 4 Pro Pro Boost özelliği nasıl bir özellik? Nasıl ayrıcalıklar sağlamakta?

Pro Boost Özelliği Nedir?

Öncelikle yeni güncelleme ile beraber gelen özelliğin tam olarak ne olduğundan bahsedelim. Söz konusu özellik Pro serisi oyun konsolları için geçerli olan bir güçlendirme modu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında biraz şöyle de değerlendirebiliriz söz konusu özellik bilgisayarlarda kullanılan turbo boost sistemine karşılık gelmekte.

Tıpkı turbo boost özelliğinde olduğu gibi söz konusu özelliğin hem işlemcilerin daha yüksek saat çarpan hızları ile çalışmasını sağlamakta hem de bu özellik ile beraber PlayStation 4 Pro serisinde kullanılan yeni ekran kartlarının da saat çarpan hızları artırılmakta. Bu sayede çok daha yüksek bir performans değeri elde edileceği de düşünülüyor.

Bir nevi oyun konsollarının var olan özelliklerini maksimum olarak kullanmaları da sağlanmış oluyor. Zaten bu özelliğin sadece yeni seri Pro cihazlara getirilmesinin nedeni de bu. Zira PlayStation 4 Pro serisinde kullanılan işlemcilerin ve ekran kartlarının eski seriye göre performansı da çok daha fazla ve ulaşabileceği maksimum değerde haliyle çok daha fazla. Bu mod ile beraber de ulaşılabilecek olan son performans da elde edilmiş olacak.

PlayStation 4 Pro Pro Boost Ne İşe Yarayacak?

PlayStation 4 Pro Pro Boost özelliğinin tam olarak ne gibi bir özellik olduğunu öğrendikten sonra şimdi geçelim söz konusu özelliğin ne işe yarayacağına. Tabi söz konusu özellik oyunlar için kullanılacak. Amaç ise oyunlarda yer alan akış hızı olarak gösterilen FPS değerlerini arttırmak olacak.

Şöyle ki artan güç ve artan işlemci hızı ile beraber bir yandan oyunların işleme gücü hızlanırken bir yandan da ekran kartlarının güçlerinin artması ile beraber oyun içerisinde yer alan performanslarında maksimum değerlere ulaşacağı da düşünülüyor. Söz konusu özellik bu nedenle doğrudan oyunlara etki eden doğrudan oyunlar için çıkarılan bir özellik olarak öne çıkıyor.

Hangi Oyunlar İçin Geçerli Olacak?

Genelde oyunları 60 FPS değerine kadar çıkaracağı düşünülen ve hatta limitsiz FPS değeri de sunabilecek olan özelliğin hangi oyunlar için kullanılabileceği de en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Bu durumda biraz karışık. Şöyle ki yeni seri PlayStation 4 Pro oyun konsollarından önce çıkan oyunlarında dahil edileceği de düşünülen yeni özelliğin daha çok ise Pro versiyon ile beraber gelen oyunları destekleyeceği belirtiliyor.

Daha açıklayıcı olmak gerekirse eksi seri oyunlar içinde söz konusu özelliği kullanmak zaman zaman mümkün olacak ama daha çok Pro sonrasında çıkan oyunlarda tam olarak PlayStation 4 Pro Pro Boost modunun kullanıldığını ve özelliklerin tam olarak ele alındığını görebileceksiniz. Sony tarafından yapılan açıklama ile beraberde zaten daha çok son oyunlarda bu modun kullanılacağı da öğrenildi.

PlayStation 4 Pro Pro Boost Nasıl Kullanılacak?

Sony’nin seçimine göre söz konusu modun otomatik olarak devreye girebileceği veya kullanıcıların ayarlardan bu özelliği açabileceği iddia ediliyor. Özellik ilk duyurulduğun PlayStation 4 Pro Pro Boost özelliğinin devreye girmesi için sadece kullanıcıların bir tuşa basmasının da yeterli olacağı belirtilmişti. Şu an içinde tek bir tuş ile beraber turbo modu olarak ifade edilen özelliğe geçiş yapılabileceği fikri daha ağır basmakta bunu da ekleyelim. Fakat yine de Sony tarafından yapılacak açıklamaları beklemek gerekiyor.

PlayStation 4 Pro Pro Boost Sorunları Neler?

Aslında dışarıdan bakıldığında sorunsuz bir sistem olarak gösterilen ve PlayStation kullanıcılarını epey memnun edecek derecede performans artışı sağlayacağı belirtilen sistemin belli başlı sorunları da olduğu belirtiliyor.

Yapılan açıklamalarda PlayStation 4 Pro Pro Boost serisinde özellikle bazı oyunlarda FPS artışı sağlanmasının yerine donma sorunları yaşandığı belirtiliyor. Kare kare donma sorunlarının yaşandığı belirtilirken bununla beraber bazı oyunlarda da beklenenden çok daha düşük bir performans elde edildiği de belirtiliyor.

Söz konusu özellik için yapılan tüm bu açıklamalara bakacak olursak henüz PlayStation 4 Pro Pro Boost sistemi kararlı olarak çalışma gösteremiyor. Özellikle sistemin bazı oyunlarda doğrudan çalışmayı durdurdu hatasına neden olduğu da belirtiliyor. Fakat bunun dışında hiçbir sorun yaşamadan ciddi derecede performans artışları alındığı da belirtilen oyunlar var. PlayStation 4 Pro Pro Boost sorunun optimizasyon olduğunu da buradan anlıyoruz.

PlayStation 4 Pro Pro Boost Özelliği Çıkış Tarihi

Tüm bu yönleri ile beraber söz konusu özellik şu an için sadece test aşamasında. Henüz beta sürümünde olan özelliğin PlayStation 4 4.50 güncellemesinin kararlı sürümünün çıkması ile beraber çıkış yapacağı da düşünülüyor. Kararlı sürüm için ise Sony’nin kısa süre içerisinde bir çıkış tarihi açıklaması da yapması bekleniyor.