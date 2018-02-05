Sony’nin oyun konsolu satışları çok iyi bir seviyeye doğru ilerliyor. Sony’nin güncel rakamlarına göre PlayStation 4 oyun konsollarının satışları 75 milyonu geçti. Rakiplerine kıyasla oyun konsolları alanında en iyi marka olmayı başaran Sony, PlayStation 4 Pro serisiyle beraber en iyi oyun konsolu özelliklerini de ortaya koyuyor. Xbox oyun konsollarına bu şekilde fark atma yolunda ilerlediğini bildiğimiz Sony, bir yandan da yazılım güncellemeleri üzerinde durmaya başladı. Marka son olarak PlayStation 4 serisi için 5.50 güncellemesinin beta sürümünü sundu. Üstelik yeni beta ile PlayStation 4 Supersampling özelliği konusunda da önemli adımlar atıldı.

PlayStation 4 Supersampling Özelliği Hangi Oyunlara Geliyor?

PlayStation 4 Pro oyun konsollarında yer alan bir özellik olarak bildiğimiz PlayStation 4 Supersampling özelliğinin, yeni güncelleme sonrasında tüm PS4 serilerine geleceği açıklandı. Söz konusu sistem sayesinde Pro modellerinde sunulan 1080p üzeri çözünürlük değerine PS4 serileri de destek verecek. Oyun içi görüntülerin daha yüksek çözünürlükte işlenmesi sağlanıyor.

Bunun için özel bir anti aliasing yöntemi kullanılıyor. Fakat daha sonra ekranlarda sorun olmaması adına görüntüler 1080p gibi bir çözünürlük değerine ölçeklendiriliyor. Bu şekilde oyun içerisinde çok daha iyi görseller elde edilmiş oluyor ve oyunun görüntü kalitesi en az iki katı artış gösteriyor. Söz konusu sistem şu ana kadar sadece Pro modeli için geçerliydi.

PlayStation 4 Supersampling sistemi olarak bildiğimiz bu sistemin, şimdi ise tüm serilerde kullanıldığını göreceğiz. Şu an beta aşamasında olan yeni güncelleme, ilk beta sürümünde de bu özelliği ortaya çıkarmış oldu.

PS4 modellerinde oyun deneyimini daha da iyileştirecek olan özelliğin, şu an için sadece beta testlerinde yer aldığını görüyoruz. Bu nedenle final sürümüne kadar önemli değişiklikler söz konusu olabilir. PlayStation 4 Supersampling özelliğinin eski konsollarda farklı bir sistemi yansıtması olası. Bunun için güncellemenin final serisini beklemek gerekecek.

Burada önemli bir detayı da eklemeden geçmemek gerekiyor. PlayStation 4 Supersampling güncellemesi sonrasında gelecek olan sistemin, hemen her oyunu desteklemesi mümkün olmayacak.

Bunun için oyunlarında söz konusu sistemi desteleyen oyunlar olması gerekiyor. Pro modelinde böyle bir sıkıntı yok ancak eski seriler için böyle bir sorun ortaya çıkabilir. Beta sürümünden sonra PlayStation 4 Supersampling özelliğini destekleyecek olan oyunlar ise şöyle;

Life is Strange: Before the Storm Nex Machina: Death Machine No Man’s Sky Injustice 2 Ys VIII: Lacrimosa of Dana Everybody’s Golf Call of Duty Black Ops III The Last Guardian Dishonored 2 Final Fantasy XII: The Zodiac Age Final Fantasy XIV: A Realm Reborn Assassin’s Creed: The Ezio Collection Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Dream Drop Distance) Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Metal Gear: Survive

Beta sürecinden sonra destek sunacak olan oyunların sayısının da artması bekleniyor. Ayrıca beta sürecinden sonra oyunların desteğinin geliştirileceği konusunda da bilgiler var.