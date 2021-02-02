Ana Sayfa Teknoloji Haberleri PlayStation 5 Hindistan'da Satışa Sunulmaya Başlandı!

PlayStation 5 Hindistan’da Satışa Sunulmaya Başlandı!

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i resmi olarak Hindistan pazarında da satışa sundu. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

-

0
PS5

Sony, geçtiğimiz yılın Kasım ayında dünya genelin de yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5‘i piyasaya sürmüştü. Ülkemizde kısa sürede satışa çıkan yeni nesil konsol bugün itibariyle Hindistan pazarında da satışa çıkıyor. Sony‘nin Hindistan pazarında PS5′i Hindistan pazarında Amazon gibi çevrimiçi mağazalarda satışa çıkarıyor.

PS5‘in standart modeli için 49.999 INR (685 dolar), Digital Edition versiyonu için ise 39.990 (547 dolar) fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Şuan için konsolun yalnızca standart sürümü satışa çıktı. İlerleyen günlerde ise Digital Edition‘da satışa çıkacaktır.

PlayStation 5

Yeni nesil konsol ile birlikte ikinci bir kontrolcü almanız gerekirse DualSense 5,990 INR (82 dolar) fiyat etiketiyle sunuluyor. Hindistan pazarındaki kullanıcılar için ön sipariş sistemi ise bugün itibariyle açılmış durumda. Kullanıcıların sipariş vermekte acele etmeleri gerekebiliyor çünkü çok hızlı stok tükeyimi söz konusu olabiliyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Yeni Google Pixel Katlanabilir Telefonu Geliyor – İşte Detaylar!

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Google gibi markalar, üst düzey teknolojileri hedefliyor. 2021, daha fazla katlanabilir cihaza şahit olacağımız bir yıl olacak. Çeşitli markaların...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Fossil Gen 5E, WearOS Desteğiyle Piyasaya Sürüldü!

Fossil’in Fossil Gen 5E olarak adlandırılan en yeni Android Wear OS akıllı saati, ilk olarak geçen yıl Ekim ayında ABD'de piyasaya sürüldü. Şirket şimdi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Oppo, Açılır Kameralı Bir Telefon Patenti Aldı!

Oppo, yansıtıcı aynaya sahip çift taraflı açılır kameralı bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı. Bu telefon, oldukça farklı ve göz kamaştırıcı görünüyor. Gelin detaylara...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X7 Pro’nun Şeffaf Bir Modeli Ortaya Çıktı!

Realme, Realme X7 serisi akıllı telefonlarını çok yakında piyasaya sürecek. Seri, Realme X7, Realme X7 Pro'ya sahip olacak. Serinin tasarımını, Realme V15'ten ödünç aldığı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 5G’nin Yeni Görselleri Sızdırıldı!

Samsung yeni üst düzey amiral gemisi telefonlarının tanıttıktan ve piyasaya sürdükten sonra şimdiler de artık orta segment cihazları üzerinde çalışmalar yapıyor. Şirketin yeni sunması...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014