PlayStation 5 Hindistan’da Satışa Sunulmaya Başlandı!

Sony, geçtiğimiz yılın Kasım ayında dünya genelin de yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5‘i piyasaya sürmüştü. Ülkemizde kısa sürede satışa çıkan yeni nesil konsol bugün itibariyle Hindistan pazarında da satışa çıkıyor. Sony‘nin Hindistan pazarında PS5′i Hindistan pazarında Amazon gibi çevrimiçi mağazalarda satışa çıkarıyor.

PS5‘in standart modeli için 49.999 INR (685 dolar), Digital Edition versiyonu için ise 39.990 (547 dolar) fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Şuan için konsolun yalnızca standart sürümü satışa çıktı. İlerleyen günlerde ise Digital Edition‘da satışa çıkacaktır.

Yeni nesil konsol ile birlikte ikinci bir kontrolcü almanız gerekirse DualSense 5,990 INR (82 dolar) fiyat etiketiyle sunuluyor. Hindistan pazarındaki kullanıcılar için ön sipariş sistemi ise bugün itibariyle açılmış durumda. Kullanıcıların sipariş vermekte acele etmeleri gerekebiliyor çünkü çok hızlı stok tükeyimi söz konusu olabiliyor.