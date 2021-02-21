PlayStation Oyun Fiyatları Düşüşte! İşte Yeni Fiyatlar

PlayStation oyunları birçoklarının severek oynadığı ve vazgeçmeden takip ettiği serilerden oluşmaktadır. Oyun oynarken eğlencenin dibine vuranlar için iyi bir haber ise PlayStation oyun fiyatlarının düşüşü hakkında.

Sony PlayStation Store’da İndirim Kuşağını Açtı!

PlayStation oyun fiyatlarında yaptığı indirimler ile oyun severlerin yüzünü güldürmeye başladı. Bol oyunlu ve eğlenceli günler için indirimli oyun fiyatlarından yararlanmak mümkün. Cepkolik ailesi olarak sevilen oyunların güncel fiyatlarını sizler için derledik. Yazımızın devamında indirimli oyunların fiyatları ve satın alma yönünde merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

PlayStation Oyun Fiyatları (Güncel)

PlayStation oyun fiyatları normal fiyatlarının aksine son zamanlarda yapılan indirimler ile daha uygun ve bütçe dostu bir hal almaya başladı. Oyun oynamanın eğlencesine varmak isteyenler için yeni oyunlar ve indirimli fiyat listesi ise aşağıdaki gibidir;

Shadow of the Colossus: 90 TL.

Metro Redux: 43 TL.

Resident Evil 2 remake- Resident Evil 3 remake: 139 TL.

Resident Evil 4-5-6: 91 TL.

Dead Cells: 57 TL.

Spyro Reignited Trilogy: 111 TL.

Ratchet and Clank: 72 TL.

Shadow of the Beast: 32 TL.

Journey Koleksiyoncu Versiyonu: 53 TL.

Metal Slug Anthology:26 TL.

Burnout Paradise: 60 TL.

Tomb Raider Definitive Edition: 21 TL.

GTA: The Trilogy: 124 TL.

Gravity Rush Remastered: 45 TL.

Streets Of Rage: 79 TL.

MediEvil: 94 TL.

Yukarıda yer alan oyunların her biri an itibari ile indirimli olarak sunulan oyunlardır. Oyunların ne kadar süre daha indirimde kalacağı net olarak bilinmese de Şubat ayının sonlarına doğru oyunların indirimlerinin kaldırılması bekleniyor.

PlayStation Oyunları Nasıl Satın Alınır?

PlayStation kapsamında yer alan oyunların satın alınması için doğrudan PlayStation Store üzerinden kredi kartı bilgileriniz ile işlem yapmanız gerekmektedir. Oyunların satın alınmasına dair ilgili sözleşme kabul edilerek satın alma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu oyun konsolunu tercih edenler için indirimli fiyatların yakın zamanda son bulması beklendiğini de dile getirelim.

PlayStation indirimli oyun satın almak için indirimler bitmeden mağazaya giriş yaparak uygulamaları satın almanız yeterli olacaktır.

Ayrıca bkz: PlayStation 5 için merak edilen Ocak 2021 oyunlarını