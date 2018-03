Sony’nin bir ayrıcalık olarak sunduğu ve özellikle PlayStation 4 kullanıcıları için yakından takip edilen Plus sistemi, her ay biraz daha öne çıkarılmaya başladı. Son olarak Şubat ayında sunulan oyunlarda yeni konsollara doğru bir eğilimin olduğunu da gördük. Hal böyle olunca yapımın Mart ayı için sunacağı oyunlarda bir hayli merak edilmişti. Özellikle son seri konsollara neler geleceğini merakla bekliyorduk. Hemen açıklanan oyunlara geçelim ve Plus sistemi hakkında Sony’nin açıkladığı çok önemli değişikliklerden söz edelim. Öyle ki PlayStation Plus sistemi baştan sona değişiyor.

PlayStation Plus Mart Ayı Oyunları

İlk dikkat çeken yapım Insomniac Games tarafından sunulan Ratchet & Clank oyunu. Sadece PlayStation 4 için geçerli olan oyunun dışında verilen yapımlar ise şöyle;

Mighty No 9 ( hem 3 hem de 4 serisine)

Bombing Busters ( Vita ve 4 serisi için)

Bloodborne (Playstation 4 serisine özel)

Ratchet and Clank ( Playstation 4)

Claire Extended Cut ( 3 ve 4 serisi için)

Legend of Kay Anniversary ( sadece 3 serisi için)

PlayStation Plus Mart ayı için açıklanan oyunlar bu şekilde. Bunun dışında önemli bir de haber verildiğini ekleyelim. Oyunlarla beraber açıklanan bilgilere göre PlayStation 3 ve PS Vita için Plus sisteminin sonu geliyor. Mart 2019 sonrasında eski konsol serileri olarak gösterilen bu serilere ücretsiz oyun sunulmayacak. Daha doğrusu bu seriler için Plus sistemi son bulacak.

Bu da demek oluyor ki bir süre tamamen PlayStation 4 konsolları için geçerli olacak olan Plus sistemiyle karşı karşıya kalacağız. Böylelikle oyunlarında seviyesinin artırılması ve çok daha başarılı ünlü yapımların sunulması bekleniyor. Şimdilik ise eski oyun konsollarının Plus sistemini kullanmaya devam edeceğini de ekleyelim. Bunun için 1 sene gibi bir süre istendi.