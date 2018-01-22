Nike, özel tasarım ayakkabılar üzerinde durmaya başladı. Aslında ayakkabı devi, genelde ürettiği özel serilerle öne çıkıyor ancak son yıllarda sınırlı sayıda üretilen ve sadece tasarımları sayesinde bile günlerce konuşulan ayakkabılar bulunuyor. Bu özel tasarım serisine bu senede devam eden markanın, son olarak ise oyunculara özel bir tasarım ile karşımıza çıkacağı açıklandı. Sony ile yapılan anlaşma sonrasında Playstation özel serisi olarak üretilecek olan yeni ayakkabılarda sonunda tanıtıldı. Nike PG-2 adı ile tanıtılan yeni serinin, hem özellikleri hem de tasarımı bir hayli ilgi çekti. Daha önce özel tasarım olarak sunulan ayakkabının devamı niteliğinde olacak serinin detaylarına geçelim.

Nike PG-2 Oyunculara Özel Tasarımlarla Geliyor

Daha önce Nike PG-1 ayakkabılarını Nike ile beraber tasarlayan Paul George ile yine ortak bir çalışma ürünü olan Nike PG-2 ayakkabılarında hava olarak ise bambaşka bir seri sunulduğunu görüyoruz. Sony’nin oyun konsollarının galaksi temasının vurgulandığı ayakkabılarda, yıldızlı bir görüntüye sahip alt taban kullanılıyor. Ayakkabıların üzerinde ise oyuncuları çekecek, konsolları yansıtan logolar bulunuyor.

Logolara tıklandığı zaman ise logoların arkasından LED ışıklandırma sunulduğunu görüyoruz. Nike logosunun bulunduğu deri kısımlarında da Sony’nin oyun kollarının simgelerinin görüldüğü ayakkabılarda, siyah, turkuaz ve pembe renklerin ağırlığını görmekteyiz. Daha başarılı ve daha ilgi çekici bir tasarım sunacak olan Nike PG-2 modelinin, konforu da unutmadığını ekleyelim. Ekstra olarak bir alt taban ve gelişmiş bir esneme sistemi sunan ayakkabıların, fiyatı ve çıkış tarihi konusunda da açıklamalar var.

Nike PG-2 serisinin fiyatı konusunda yapılan açıklamada, markanın 100 dolar etiketi koyduğunu belirtelim. 100 dolar fiyatının düşük olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu serinin ülkemizde gelirse, fiyatının çok yüksek olacağı düşünülüyor. Ülkemize gelirse dedik çünkü bu modelin Türkiye’de satılıp satılmayacağı bilinmiyor.

Özel bir seri olduğu için sınırlı sayıda üretim söz konusu olacaktır. Bunun dışında ayakkabıların çıkış tarihi için de Şubat ayının gösterildiğini ekleyelim. Şubat ayı itibariyle dağıtımlar başlayacak. Yeni model sonrasında bir haber daha verelim, bu tasarım çalışmasının devamı niteliğinde serilerde gelmeye devam edecek.