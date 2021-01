Playstation 5 İçin Ocak 2021 Oyunları Belli Oldu!

Japon devi Sony‘nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 5‘in piyasaya sürülmesinden bugüne kadar neredeyse 3 ay geçti. Tabii her yeni konsol piyasaya çıktığı ilk gün içerisinde kullanıcıları tatmin edecek seviyede yeni oyun barındırmıyor. Bu durum oyun geliştirici firmalar tarafından konsollara yeni oyunlar sunularak kapatılıyor. İşte şimdi de Playstation 5 için yeni oyunların duyurulacağı haberi sızdırılmış durumda. Dört gözle beklenen bu haber Playstation 5 kullanıcılarını sevindirmiş durumda.

Ocak 2021 içerisinde duyurulması beklenen oyunlar şunlar;

MXGP 2020 – 14 Ocak

Hitman 3 – 20 Ocak

Ride 4 – 21 Ocak

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 25 Ocak

The Pedestrian – Ocak ayı içerisinde duyurulacak, günü belli değil.

Playstation 5 kullanıcıları Ocak ayı içerisinde 5 yeni oyun ile karşılaşacaklar. Bu oyunlar aynı zamanda Playstation 4‘te de sunulacaklar. Gelecek olan oyunlar arasında Hıtman 3 en büyük oyun duyuru olacağa benziyor. Ajan 47 efsanesi yeni nesil konsol ile devam edecek. Bir diğer oyun olan Ride 4 ise, motosiklet yarışlarını sevenler için dikkat çekiyor. Playstation 5 ile gelen daha kısa yükleme süreleri ve daha hızlı doku akışı sayesinde Ride 4, kullanıcılara kesintisiz bir yarış imkanı sunuyor olacak. DualSense ile birlikte, gaz ve diğer titreşimleri hissiyatınızı arttıracaktır. Bunun dışında Ocak ayı içerisinde Playstation 4 için gelecek olan, Five Nights at Freddy’s: Core Collection (12 Ocak), Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition (14 Ocak) ve Super Meat Boy Forever (gün belli değil) gibi oyunlarda Playstation 5’te oynanabilecek.