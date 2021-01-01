Ana Sayfa Oyun Playstation 5 İçin Ocak 2021 Oyunları Belli Oldu!

Playstation 5 İçin Ocak 2021 Oyunları Belli Oldu!

Playstation 5 için Ocak 2021 içerisinde gelecek yeni nesil oyunlar belli olmaya başladı. İşte duyurulacak oyunlar...

Yunus Emre Çakır

-

0

Japon devi Sony‘nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 5‘in piyasaya sürülmesinden bugüne kadar neredeyse 3 ay geçti. Tabii her yeni konsol piyasaya çıktığı ilk gün içerisinde kullanıcıları tatmin edecek seviyede yeni oyun barındırmıyor. Bu durum oyun geliştirici firmalar tarafından konsollara yeni oyunlar sunularak kapatılıyor. İşte şimdi de Playstation 5 için yeni oyunların duyurulacağı haberi sızdırılmış durumda. Dört gözle beklenen bu haber Playstation 5 kullanıcılarını sevindirmiş durumda.

Ocak 2021 içerisinde duyurulması beklenen oyunlar şunlar;

  • MXGP 2020 – 14 Ocak
  • Hitman 3 – 20 Ocak
  • Ride 4 – 21 Ocak
  • Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 25 Ocak
  • The Pedestrian – Ocak ayı içerisinde duyurulacak, günü belli değil.
hitman3-ps5

Playstation 5 kullanıcıları Ocak ayı içerisinde 5 yeni oyun ile karşılaşacaklar. Bu oyunlar aynı zamanda Playstation 4‘te de sunulacaklar. Gelecek olan oyunlar arasında Hıtman 3 en büyük oyun duyuru olacağa benziyor. Ajan 47 efsanesi yeni nesil konsol ile devam edecek. Bir diğer oyun olan Ride 4 ise, motosiklet yarışlarını sevenler için dikkat çekiyor. Playstation 5 ile gelen daha kısa yükleme süreleri ve daha hızlı doku akışı sayesinde Ride 4, kullanıcılara kesintisiz bir yarış imkanı sunuyor olacak. DualSense ile birlikte, gaz ve diğer titreşimleri hissiyatınızı arttıracaktır. Bunun dışında Ocak ayı içerisinde Playstation 4 için gelecek olan, Five Nights at Freddy’s: Core Collection (12 Ocak), Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition (14 Ocak) ve Super Meat Boy Forever (gün belli değil) gibi oyunlarda Playstation 5’te oynanabilecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Apple Car, 2028 Yılına Mı Ertelenecek ?

Apple, Project Titan kapsamında Akıllı Araba sistemi üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda Apple Car'ın 2024 yılı sonunda seri üretim aşamasına girebileceği bildirilmişti. Ancak zaman çizelgesi...
Devamını Oku
İnceleme

2020 Yılının En İyi Android Telefonları – Cepkolik

Kamera çıtasını yükseltmekten, yeni tasarımlara ve inanılmaz hızlı şarja kadar, bu yılki telefonlar sıra dışıydı. Böylece biz de yılın en iyisi olduğunu düşündüğümüz Android...
Devamını Oku
Oyun

Playstation 5 İçin Ocak 2021 Oyunları Belli Oldu!

Japon devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 5'in piyasaya sürülmesinden bugüne kadar neredeyse 3 ay geçti. Tabii her yeni konsol piyasaya çıktığı ilk...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO 7, Geekbench’te Görüntülendi!

Vivo, iQOO 7 amiral gemisini 11 Ocak'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son raporlar, telefonun model numarasının V2049A olduğunu ortaya çıkardı. Bu haftanın başlarında telefon, 752.935...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi’den 9 Telefon Daha Yolda – Tüm Detaylar

Xiaomi, son zamanlarda yeni bir Redmi telefonunun lansmanını yoğunlaştı. Bunun Redmi 9T akıllı telefonu olacağı tahmin ediliyor. Vietnamlı bir kaynak, Redmi 9T'nin 8 Ocak'ta...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014