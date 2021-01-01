Poco F2 Akıllı Telefonu İle Tanışın – Tüm Detaylar!

2019’da pasif kaldıktan sonra, Poco geçen yıl bağımsız bir marka olarak geri döndü. Şirket, 2020’de Poco X2, Poco F2 Pro, Poco M2 Pro, Poco M2, Poco X3, Poco C3 ve Poco M3 gibi telefonlarla yelpazesini genişletti.

Poco hayranları Poco F2‘yi merakla beklerken, şirket telefonla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı. Fakat şimdi bir tweet ile akıllı telefonun gelişini doğrulayan şirket, lansman tarihini de vurguladı.

Şirket, yeni bir tweet aracılığıyla 2020’de neler başardığını da gösterdi. Geçen yıl 1.000.000 Poco telefonu satarak 1. sırada yer aldı. Şirket 2021’de daha büyük başarılar hedefliyor. Son çıkan haberlere göre şirketin 2021’de telefonların yanı sıra TWS kulaklıklar ve dizüstü bilgisayar gibi diğer ürünleri de piyasaya süreceği söyleniyor.

Poco F2’nin 2021’de piyasaya çıkan ilk Poco telefonlarından biri olma ihtimali var. Bir Telegram grubundaki insanlar Poco F2’nin temel özelliklerini paylaştılar. Bu bilgilere göre, Poco F2’nin orta menzilli bir telefon olduğu belirtiliyor.

Sızıntıya göre Poco F2’nin model numarası K9A ve kod adı Courbet. 120 Hz yenileme hızı sağlayan bir AMOLED ekrana sahip. Ekranın boyutu henüz bilinmiyor fakat, telefonun 4.250mAh batarya ile ters şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Telefonun küresel modelinde NFC desteği de bulunacak.