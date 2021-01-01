Ana Sayfa Akıllı Telefon Poco F2 Akıllı Telefonu İle Tanışın - Tüm Detaylar!

Poco F2 Akıllı Telefonu İle Tanışın – Tüm Detaylar!

Poco hayranlarına müjde, Poco F2 çok yakında piyasada yerini almaya hazırlanıyor. Telefonla alakalı tüm detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
poco-f2

2019’da pasif kaldıktan sonra, Poco geçen yıl bağımsız bir marka olarak geri döndü. Şirket, 2020’de Poco X2, Poco F2 Pro, Poco M2 Pro, Poco M2, Poco X3, Poco C3 ve Poco M3 gibi telefonlarla yelpazesini genişletti.

Poco hayranları Poco F2‘yi merakla beklerken, şirket telefonla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı. Fakat şimdi bir tweet ile akıllı telefonun gelişini doğrulayan şirket, lansman tarihini de vurguladı.

Şirket, yeni bir tweet aracılığıyla 2020’de neler başardığını da gösterdi. Geçen yıl 1.000.000 Poco telefonu satarak 1. sırada yer aldı. Şirket 2021’de daha büyük başarılar hedefliyor. Son çıkan haberlere göre şirketin 2021’de telefonların yanı sıra TWS kulaklıklar ve dizüstü bilgisayar gibi diğer ürünleri de piyasaya süreceği söyleniyor.

Poco F2’nin 2021’de piyasaya çıkan ilk Poco telefonlarından biri olma ihtimali var. Bir Telegram grubundaki insanlar Poco F2’nin temel özelliklerini paylaştılar. Bu bilgilere göre, Poco F2’nin orta menzilli bir telefon olduğu belirtiliyor.

poco-f2

Sızıntıya göre Poco F2’nin model numarası K9A ve kod adı Courbet. 120 Hz yenileme hızı sağlayan bir AMOLED ekrana sahip. Ekranın boyutu henüz bilinmiyor fakat, telefonun 4.250mAh batarya ile ters şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Telefonun küresel modelinde NFC desteği de bulunacak.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Apple Car, 2028 Yılına Mı Ertelenecek ?

Apple, Project Titan kapsamında Akıllı Araba sistemi üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda Apple Car'ın 2024 yılı sonunda seri üretim aşamasına girebileceği bildirilmişti. Ancak zaman çizelgesi...
Devamını Oku
İnceleme

2020 Yılının En İyi Android Telefonları – Cepkolik

Kamera çıtasını yükseltmekten, yeni tasarımlara ve inanılmaz hızlı şarja kadar, bu yılki telefonlar sıra dışıydı. Böylece biz de yılın en iyisi olduğunu düşündüğümüz Android...
Devamını Oku
Oyun

Playstation 5 İçin Ocak 2021 Oyunları Belli Oldu!

Japon devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 5'in piyasaya sürülmesinden bugüne kadar neredeyse 3 ay geçti. Tabii her yeni konsol piyasaya çıktığı ilk...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO 7, Geekbench’te Görüntülendi!

Vivo, iQOO 7 amiral gemisini 11 Ocak'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son raporlar, telefonun model numarasının V2049A olduğunu ortaya çıkardı. Bu haftanın başlarında telefon, 752.935...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi’den 9 Telefon Daha Yolda – Tüm Detaylar

Xiaomi, son zamanlarda yeni bir Redmi telefonunun lansmanını yoğunlaştı. Bunun Redmi 9T akıllı telefonu olacağı tahmin ediliyor. Vietnamlı bir kaynak, Redmi 9T'nin 8 Ocak'ta...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014