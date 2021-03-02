Poco F3 Çok Yakında Satışa Sunulacak – İşte Detaylar

Redmi, 25 Şubat’ta Redmi K40 ve Redmi K40 Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Redmi K40’ın model numarası M2012K11AC olarak belirtildi. Telefonun küresel versiyonunun model numarası ise M2012K11AG olarak biliniyor.

Yeni bir bulgu, Redmi K40’ın küresel modelinin Poco F3 adıyla piyasaya çıkacağını ortaya koyuyor. Cihaz artık ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan da ( FCC ) onay aldı. Yani çok yakında piyasada yerini alabilir.

Telefonun veritabanı listesi, M2012K11AG’nin gerçekten de Poco F3 olarak satışa sunulacağını gösteriyor. FCC sertifikası telefon hakkında yalnızca birkaç bilgiyi açığa çıkardı.

Liste, cihazın 5G, çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC ve MIUI 12’yi desteklediğini ortaya koyuyor. Poco F3, FCC sertifikası aldığına göre, bu ayın sonunda veya Nisan ayında resmiyet kazanabilir.

Telefon, 20 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak ve arkada 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel süper geniş lens ve 5 megapiksel makro lensten oluşan üçlü bir kamera sistemi bulunduracak.