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Poco F3 ve Poco X3 Pro Aynı Anda Görücüye Çıkacak!

Ayşen Sıla

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POCO F3

Birkaç gün önce, Xiaomi’nin bağımsız markası Poco, 22 Mart’ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Poco markasının popülaritesi, amiral gemisi teknik özellikleriyle uygun fiyata gelen Poco F1’e dayanıyor. Bu modelden sonra Poco, geçen yıl piyasaya sürülen F2 Pro da dahil olmak üzere birkaç telefon daha piyasaya sürdü.

Şimdi ise Poco’nun 22 Mart etkinliği sırasında iki akıllı telefon piyasaya süreceğine dair spekülasyonlar var. Poco F3’ün Poco X3 Pro ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor.

Poco bu söylentiyi son tweetiyle doğrulamış olabilir. Çinli marka tek bir telefon modelinden bahsediyor olsaydı, tekil bir isim kullanabilirdi fakat “canavarlar” ibaresi kullandığı için bu söylenti de doğru olabilir.

Poco F3’ün, kısa süre önce Çin’de piyasaya sürülen Redmi K40’ın küresel versiyonu olarak gelmesi bekleniyor. Model yakın zamanda Redmi K40 ile aynı model numarasını taşıyarak FCC sertifikası aldı.

POCO F3

Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunduracak. Amiral gemisi modeli, gücünü Snapdragon 870 yonga setinden, 48MP üçlü arka kameradan alıyor. Böylece efsanevi Poco F serisi cihazların bir üyesi olmak için mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor.

Öte yandan, Poco X3 Pro‘nun 120Hz FHD + ekrana sahip olması ve bir Snapdragon 860 yonga setinden güç alması bekleniyor. Telefon 5.200 mAh büyüklüğünde bir bataryaya da sahip olacak.

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