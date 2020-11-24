Poco M3 Piyasaya Sürüldü – Fiyatı ve Özellikleri

Yaklaşık iki yıldır sadece bir akıllı telefona odaklandıktan sonra Poco, 2020’de mevcut ve yeni serilerine birden fazla akıllı telefon eklemekle meşgul oldu. Şirketin en son akıllı telefonu, yeniden tasarlanmış arka tasarım ve Snapdragon işlemci ile nispeten yeni Poco M2‘nin yerini alan Poco M3 oldu.

Tasarım

Poco M2 ile karşılaştırıldığında en büyük değişiklik arka tasarımda diyebiliriz. Marka, yeni modelin arka tasarımını tamamen yeniledi ve onu daha tanınabilir ve gençlik odaklı hale getirdi. Aslında, bu tür bir tasarım bu kadar ucuz modellerde görülmüyor.

Yine de tasarımı, Poco M3’ü daha ucuz görünen rakipleri arasında ferahlatıcı bir seçenek haline getiriyor. Dikdörtgen kamera muhafazası, diğer ekonomik modellerde olduğu gibi sol üst köşeye bulunuyor ancak kamera ünitesi ayrıca sağında Poco logosu bulunan daha büyük, tamamen siyah bir muhafazanın içine yerleştiriliyor. Bu arka tasarım, yalnızca öne çıktığınızda ortaya çıkan bütçe kimliğini akıllıca gizliyor.

Ekran ve Donanım

POCO M3, FHD + çözünürlük ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip 6.53 inç IPS LCD su damlası/nokta damla ekranı da beraberinde getiriyor. Telefon ayrıca TUV Rheinland’ın Düşük Mavi Işık Sertifikasını da bulunduruyor.

Donanımın en büyük özelliklerinden biri ise telefonun içindeki süper büyük bataryası.

Poco M3, içinde bir günden fazla kullanabilmenizi sağlayacak devasa bir 6000mAh bataryaya sahip. Bu, Poco M2’de bulunan 5000mAh bataryaya kıyasla önemli bir yükseltme. Ve şaşırtıcı olan, şirketin ağırlığı M2 ile aynı tutmayı başarmış olması.

Dolayısıyla Poco M3, M2 ile tamamen aynı olan 198 gram ağırlığında. Ancak kalınlık biraz artarak 9,6 milimetreye çıkıyor. Telefonun hala yalnızca 18W şarjı desteklediğini, bu nedenle bu cihazı tamamen şarj etmenin acı verici bir şekilde yavaş olduğunu da sözlerimize ekleyelim. Poco M3, Android 10 tabanlı için MIUI 12 ile çalışıyor.

Kamera

Poco, kamera departmanındaki yeni modelinde şaşırtıcı bir değişiklik yaptı. Marka, ultra geniş açılı sensörü Poco M3’ten çıkarmaya karar verdi ve dörtlü kamera kurulumu yerine üçlü kamera kurulumunu tercih etti.

Ancak önemli bir kamera sensörünün kaybını telafi etmek için Poco M3 büyük bir 48 megapiksel f/1.79 ana kamera ile birlikte geliyor. Diğer iki sensör, 2 megapiksel makro kamera ve başka bir 2 megapiksellik derinlik sensöründen oluşuyor. Ön tarafta, 8 megapiksel f/2.0 selfie kamera bulunuyor.

Fiyat

-4 GB RAM + 64 GB (UFS 2.1) – 129 ABD doları

-4 GB RAM + 128 GB (UFS 2.2) – 149 ABD doları