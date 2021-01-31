Poco M3’ün 6 GB RAM Versiyonu Satışa Çıkıyor!

Bilindiği üzere Poco, geçtiğimiz yılın Kasım ayında M3 modelinin 4 GB RAM kapasiteli versiyonunu tanıtmıştı. Bu versiyon içerisinde 64 / 128 GB dahili depolama alanlarına sahipti. Ancak şirket bu yeni modelinin 4 GB’lık versiyonunun yanı sıra bir de 6 GB RAM kapasiteli versionunu da Endonezya pazarında satışa sunmuştu.
Aynı depolama alanlarına sahip olan 6 GB‘lık model ise bugün çıkan bilgilere göre artık Hindistan pazarında da satışa çıkıyor.
Poco‘nun resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre şirket M3 6 GB modelini 2 Şubat’ta Hindistan’da satışa sunuyor. Bu versiyonun henüz resmi olarak özellikleri açıklanmasa da daha önce sızdırılan bilgilere göre cihaz 48 Megapiksel ana kameranın yer aldığı üçlü bir kamera modülüne sahip olacak.
18 W destekli 6.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen modelin Snapdragon 662 yonga seti ve 8 Megapiksel selfie ön kamerası bulunuyor. Şuan için elimizde ki bilgiler bunlar ancak ilerleyen günlerde daha fazla bilgi sahibi olacağız.