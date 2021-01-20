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Poco M3, Yarın Yeniden Piyasaya Sürülecek – İşte Detaylar!

Poco M3 akıllı telefonu yarın piyasada yerini alacak. Endonezya'da daha önce satışa sunulmuş telefonun, teknik özellikleri burada...

Ayşen Sıla

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xiaomi

Xiaomi’nin alt markası olan Poco, yarın bir etkinliğe ev sahipliği edecek. Bu etkinlikte ise Poco M3 akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.  Bu Endonezya’daki Poco M3 ile aynı olsa da birkaç farklı özelliği taşıyıp taşımayacağı bilinmiyor. Poco M3, geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürülmüştü ve 130 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyordu.

Telefon 6,53 inç IPS LCD su damlası ekrana sahip ve Full HD + ekran çözünürlüğü ve Gorilla Glass 3 koruması sunuyor. Ayrıca TUV Rheinland’ın Düşük Mavi Işık Sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

Cihaz, 2.0GHz’de saat hızına sahip Qualcomm Snapdragon 662 işlemci tarafından destekleniyor. 4 GB RAM ve 128 GB’a kadar dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Telefonun, Tayvan’daki bellek yapılandırmasına bağlı olarak birden çok çeşidi olmasını bekliyoruz.

xiaomi

Kamera departmanına gelince, cihazın arkasında 48 megapiksel f/1.79 ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 2 megapiksel makro kamera ve başka bir 2 megapiksellik derinlik sensörü de bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel f/2.0 selfie kamera bulunuyor.

Yazılım kısmındaysa cihaz, şirketin kendi MIUI 12 özel kullanıcı arayüzü ve Android 10 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Telefon, devasa bir 6.000 mAh bataryayla çalışıyor ve 18W şarjı destekliyor.

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KaynakGizmo China

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