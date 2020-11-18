Poco M3’ün Temel Özellikleri Ortaya Çıktı!

Dün Poco, Poco M3 akıllı telefonunu 24 Kasım’da küresel pazarlarda piyasaya süreceğini doğruladı. Etkinlik, söz konusu tarihte sosyal medya kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Poco M3’ün lansman tarihinin onaylanmasından kısa bir süre sonra, telefonun temel özellikleri de ortaya çıktı.

Poco M3 akıllı telefonu geçtiğimiz günlerde Geekbench kıyaslama platformunda da görülmüştü. Telefonun Geekbench listesi Snapdragon 662 işlemciye işaret ediyordu. Kaynağımızın sözleri de telefonun Snapdragon 662 işlemciye sahip olacağını yineliyor. Ayrıca telefonda 6000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği olacağını da sözlerine ekliyor.

Poco M3, su damlası çentikli 6,53 inç ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun arkadaki üçlü kamera sistemi 48 megapiksel ana sensörü de beraberinde getirecek. Sızıntı, telefonun diğer kameraları hakkında bilgi içermiyor. Kaynağımız telefonun stereo hoparlörle donatıldığını da söylüyor.

Geekbench listesi, telefonun 162.29 x 77.24 x 9.6 milimetre boyutlarında ve 198 gram ağırlığında olduğunu ortaya koyuyor. 6 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanına sahip olması bekleniyor. Telefonda Android 10 işletim sistemi ve ek depolama için bir microSD kart yuvası bulunacağı da söyleniyor. Telefonun parmak izi koruyucusu ise sağ tarafta yer alıyor.