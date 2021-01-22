Poco X2 Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı!

Akıllı telefon pazarına oldukça etkili bir şekilde girmeye çalışan Poco‘nun ilk Android 11 güncellemesi alan cihazı X2 modeli oldu. Telefon MIUI 12 beta sürümünü 2020 Ağustos ayında almıştı. Bugün itibariyle cihaz Android 11 güncellemesi kararlı bir şekilde sunularak beta programından çıkmış oldu.

İlk gelen raporlara göre güncellemenin Hindistan pazarındaki cihazlara gönderildiği ortaya çıktı. Ancak güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel pazara yayılarak daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor.







Yeni güncelleme ile birlikte X2, MIUI 12.1.2.0 RGHINXM sürümüne yükseliyor. Aynı zamanda 2.48 GB boyutunda gelen yeni güncelleme içerisinde Ocak güvenlik yamasını da barındırıyor.

Bununla birlikte telefon yeni Android 11 özelliklerine ve arayüze kavuşuyor. Sohbet balonları, elden geçirilmiş bildirim yönetimi, tek seferlik izinler gibi Android 11 özellikleri cihazın içerisinde güncellemeyle birlikte yer alıyor. Güncellemenin henüz ülkemize ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.