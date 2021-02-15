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Poco X3 Pro, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Poco X3 Pro, NBTC sertifikasını aldı. Çok yakında piyasaya sürülebilir. İşte bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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poco x3 1

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Xiaomi destekli Poco, Poco X3 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket, yakında resmiyet kazanabilecek bir Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Poco X3 Pro akıllı telefon, M2102J20SG model numarasıyla NBTC sertifikasyon işleminden geçti. Bu, cihazın resmi olarak piyasaya sürülmesine sadece birkaç hafta kaldığına işaret ediyor, ancak şirketten henüz böyle bir onay gelmedi.

Sadece birkaç gün önce, aynı akıllı telefon, Hint Standartları Bürosu (BIS) ve Standart ve Malezya Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (SIRIM) üslerinden de onay almayı başarmıştı.

poco x3 1

Aynı telefon, Rusya’daki Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC), ABD’deki Federal İletişim Komisyonu ( FCC ), Singapur’un Infocomm Medya Geliştirme Kurumu (IMDA) ve TUV Rheinland yetkilileri tarafından da onaylandı.

Şu an itibariyle, akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında hiçbir şey bilinmiyor ancak bazı raporlar, cihazın SM8150 yonga seti tarafından destekleneceğini gösteriyor. Bu model numarası Snapdragon 855 ve Snapdragon 855+ serisinden bir işlemciye işaret ediyor. Yeni Poco telefonu için sabırsızlanıyoruz doğrusu.

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KaynakTwitter

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