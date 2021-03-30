Poco X3 Pro, Hindistan’da Satışa Sunuldu!

Bilindiği üzere geçen haftalarda Poco‘nun yeni serisi X3‘ü küresel pazara sunacağı bilgisi ortaya çıkmıştı. Şirket bugün bir adım atarak X3 Pro modelini küresel pazara çıkardı ve ilk olarak Hindistan’da satışa sunuyor. Poco X3 Pro‘nun ilk satışları Hindistan’da çevrimiçi olarak 6 Nisan’da yapılacak. Şirketin bu adımıyla birlikte yeni serisini daha çok pazara sunması bekleniyor.

Ayrıca ülkemize ne zaman geleceği bilinmese de yeni serinin ilerleyen aylarda Avrupa ve ülkemiz pazarına da gelmesi bekleniyor. Şirket yeni X3 Pro‘nun 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonlu modelini 260 dolar, 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonunu ise 287 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuyor.

Poco X3 Pro, 6.67 inç IPS LCD, 120Hz, HDR10 bir ekran ve 20 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Bununla birlikte cihazın içerisinde Snapdragon 860 (7 nm) yonga seti ve 6 / 8 GB RAM, 128 / 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca Android 11 ve MIUI 12 for POCO arayüzü ile çalışan cihaz, 33 W hızlı şarj destekli 5.160 mAh batarya kapasitesine sahip.

Cihazın arka tarafında baktığımızda ise 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumunu yer aldığını görüyoruz. Telefon, UFS 3.1 depolama, Adreno 640 grafik işlemcisi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C özelliklerine de sahip durumda.