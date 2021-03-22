Poco X3 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Poco, Poco X3 Pro’nun fiyatlandırmasıyla herkesi şaşırttı. Şirket, yalnızca 199 Euro’luk erken bir başlangıç ​​fiyatıyla amiral gemisi katilini piyasaya sürdü. Gelin telefonun fiyatına ve özelliklerine birlikte bir göz atalım.

Tasarım ve Ekran

Poco X3 Pro, Poco X3’e çok benziyor. Şirket, arkasındaki Croma tasarımını koruduğunu söylüyor. Parmak izi lekelerini ortadan kaldırmak için, ergonomiye de yardımcı olacak çift doku tasarımını da beraberinde getirdi. Cihaz üç renkte geliyor. Bunlar Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze olarak adlandırılıyor.

Cihazın ön tarafında ortalanmış bir delik ile aynı 6,67 inç boyutlu FHD + IPS LCD Dot Ekranı sunuyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızını, 450 nit (manuel), 1500: 1 kontrast oranını ve 240 Hz dokunmatik örnekleme oranını destekliyor.

Poco, Poco X3 Pro’nun 60, 90 ve 120 Hz seçenekleri arasında gezinmek için DynamicSwitch seçeneğine de sahip olduğunu söylüyor. Ekran, daha önce Poco Hindistan tarafından onaylandığı gibi Corning Gorilla Glass 6 ile korunduğunu da söyleyebiliriz.

Performans ve Kamera

Poco X3 Pro, yeni piyasaya sürülen Snapdragon 860 Sekiz çekirdekli yonga setine sahip, Bu yonga seti 7 nm işlem üzerine inşa edilmiş. 2,96 GHz’e kadar saat frekansı, Adreno 640 GPU sunuyor. Bu yonga seti, UFS 2.1’den %198 daha hızlı olan 8GB LPDDR4x RAM, 256GB UFS 3.1 ile eşleştirilmiş. Bunun dışında, Poco X3 Pro 1 TB’a kadar genişletilebilir depolama alanına ve soğutma için LiquidCool Technology 1.0 Plus’a sahip.

Bu soğutma, yonga setinin altına gömülü bir D5 bakır ısı borusu ile çok katmanlı bir grafit soğutma diyebiliriz. Poco, bu kurulumun 6 dereceye kadar soğutma için etkili olabileceğini iddia ediyor.

Kamera kısmındaysa cihaz, 48MP f/1.79 Sony IMX582 ana lens, 8MP f/2.2 ultra geniş, 119 derecelik FOV, 2MP makro sensör (4 cm’ye kadar) ve 2MP derinlik sensörüne sahip bir dörtlü kamera kurulumuna sunuyor. Açıkça, cihazın selfieler için 20 MP ön kamerası da var.

Kamera özelliklerinden bazıları, aynı anda hem ön hem de arka kamera görüntülerini yakalamak için gece modu selfieleri, video klonları ve çift videoyu içeriyor.

Diğer Özellikler

Tıpkı Poco X3 gibi, ‘Pro’ modeli da 3,5 mm ses girişine, Hi-Res Audio sertifikalı çift hoparlöre sahip. DXOMARK Audio incelemesine göre, toplamda 63 puan alıyor. Bunun dışında cihazda haptikler için z ekseni doğrusal titreşim motoru, NFC, IR Blaster, Kulaklık girişi de bulunuyor.

Cihaz, 33W hızlı şarjlı (kutuda dahil) 5,160 mAh bataryaya sahip ve POCO, 18 saatlik video oynatma için dayanabileceğini iddia ederek 11 saat oyun deneyimi vaat ediyor. Diğer özellikler arasında 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth ve Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi bulunuyor.

Fiyat

6GB + 128GB – 249 Euro

8GB + 256GB – 299 euro

Bunlar resmi fiyatlar olsa da, Poco, her iki depolama çeşidi için de ön sipariş fiyatlandırması getirdi. Buna göre 6GB RAM modeli 199 Euro’ya, 8GB’lık versiyonu ise 249 Euro’ya satılacak.

Cihaz bugünden itibaren ön rezervasyona ve 24 Mart’tan itibaren Amazon, Mi Home, eBay, Shopee, Goboo gibi farklı sitelerden satın alınabilecek. Erken sipariş fiyatlandırması 1 Nisan’a kadar devam edecek. Bu mağazaların dışında cihazın da yakın gelecekte birçok mağazada satışa sunulacağı söyleniyor.