Poco X3 Pro’nun Fiyatı ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Poco, 30 Mart’ta Poco X3 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bu, geçen yıl piyasaya sürülen Poco X3 telefonunun geliştirilmiş bir versiyonu olacak. DealnTech, Poco X3 Pro’nun bir Avrupa perakendeci listesiyle karşılaştı. Liste, iki çeşidinin fiyatlandırmasını renk seçenekleriyle birlikte ortaya koydu.

Poco X3 Pro, 6GB RAM + 128GB ve 8GB RAM + 256GB depolama gibi modellerle gelebilir. Bu modeller sırasıyla 269 euro ve 319 euro olarak fiyatlandırılabilir. Teledonun Phantom Black, Frost Blue ve Metal Bronze gibi renk seçenekleri sunması bekleniyor.

Poco X3 Pro’nun FHD + ekranı destekleyen 120 Hz yenileme ile gelmesi bekleniyor. Cihazın AMOLED veya LCD ekrana sahip olup olmadığı ise belli değil. Birkaç sızıntı, telefonun Snapdragon 860 işlemci tarafından desteklendiğini iddia etti. İlginç bir şekilde, işlemci kısmı henüz resmiyet kazanmadı.

X3 Pro, 5.200 mAh pil ile desteklenebilir. Poco X3 gibi, Pro modeli de 33W hızlı şarj desteği taşıyabilir. Fotoğrafçılık için 48 megapiksel dörtlü kamera sistemine sahip olabilir. 4G VoLTE, çift bantlı Wi-Fi, NFC ve Android 11 OS gibi diğer özelliklerle birlikte gelmesi beklenen Poco X3 Pro’nun diğer detayları henüz açıklanmadı.