Poco X3 Pro’nun Lansman Tarihi Ortaya Çıktı!

Bu ayın başlarında ortaya çıkan bir Poco telefonu, Hindistan Standartları Bürosu tarafından onaylandı. Bu telefonun yakında satışa sunulacak olan Poco X3 Pro olduğuna inanılıyordu. Güvenilir bir kaynak, bugün telefonun lansman tarihine dair detayları ortaya çıkardı. Söylentilere göre, telefon Mart ayında satışa sunulacak.

Poco X3 Pro’nun 6.67 inç, bir an FHD + ekran destekleyen bir 120Hz çözünürlük gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Geçen sene piyasaya sürülen Poco X3, Snapdragon 732G yonga seti, 64 megapiksel dört kamera sistemi ve 33W hızlı destek şarj ile 6,000mAh batarya gibi özelliklere sahipti. Yaklaşan Pro modeli, geliştirilmiş bir yonga seti ve daha iyi kameralar gibi özellikleri bulundurması bekleniyor.

Geçmişte yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, cihaz bir Snapdragon 855 veya Snapdragon 855+ yonga setine sahip olabilir. Ayrıca 48 megapiksellik dörtlü kamera modülüyle geleceği söyleniyor.

Poco X3 Pro’nun FCC sertifikası, MIUI 12 ve çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve 4G LTE gibi bağlantı özellikleriyle gelebileceği söyleniyor. Telefonun model numarası M2012J20SI olarak belirtiliyor.

Bunun dışında, cep telefonu Tayland’ın NBTC, Singapur’un IMDA, Malezya’nın SIRIM ve TUV Rheinland gibi sertifikalara sahip oldu. Bu listeler, Poco X3 Pro’nun özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi ortaya çıkarmadı. Cihazın genel versiyonu M2012J20SG model numarasına sahip olacak.