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Poco X3 Pro’nun Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Poco X3 Pro'nun küresel lansmanına çok az bir süre kala telefonun renk seçenekleri ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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Poco X3 Pro’un küresel lansmanının bu ay, yani Mart 2021’de gerçekleşeceği söyleniyor. Lansmandan önce, cihaz FCC, NBTC, BIS ve SIRIM gibi sertifikalara sahip oldu. Bugün ise, cihazın depolama ve renk çeşitleri ortaya çıktı.

Söylentilere göre Poco X3 Pro, Mavi, Siyah ve Bronz olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Telefonun 6 GB RAM + 128 GB depolama veya 8 GB RAM + 256 GB depolama sunması bekleniyor. Telefonun 250 ile 300 euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı da söylentiler arasında.

Şirketin bu ay içerisinde iki yeni modelini küresel pazara sunması bekleniyor. Poco F3‘ün yeni bir Redmi K40 olacağı söylenirken, X3 Pro‘nunda 4G ile geleceği tahmin ediliyor. Şirketin CEO‘su bugün bu iki yeni model hakkında bazı bilgiler paylaştı. Her iki modelin Mart ayının sonlarında geleceği söyleniyor.

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Yeni X3 Pro, hakkında çok az detay paylaşıldı. Mukul Sharma, paylaştığı twette telefonun Snapdragon 860 yonga setiyle geleceğini belirtti. Aynı zamanda FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ve 5.200 mAh batarya diğer açıklanan özellikler arasında yer alıyor.

Snapdragon 860‘ın kullanılması daha hızlı saat oranlarına ve 5.200 mAh bataryanında hızlı şarj desteğinin olması bekleniyor. F3‘ün ise 6.6 inç FHD+ ekran, 5G destekli Snapdragon 870 yonga seti, 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı gibi özellikleri bulunuyor. Aynı zamanda cihaz 33 W hızlı şarj desteği sunan 4.520 mAh batarya kapasitesine sahip.

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Kaynak91 Mobiles

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