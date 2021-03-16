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Poco X3 Pro’nun Tasarımı İlk Kez Sızdırıldı!

Poco X3 Pro'nun tasarımı ilk kez ortaya çıktı. İşte yeni telefonun görünümü ve tüm bilinenler...

Ayşen Sıla

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Xiaomi’nin alt markası Poco, uzun süredir Poco X3 Pro hakkında bilgiler sunuyor. Markanın sanal konferanslarda uzun süredir söylentilere konu olan Poco X3 Pro’yu duyurması bekleniyor. Bu telefonun bazı özelliklerini Avrupa fiyatı ile birlikte biliyoruz. Ama şimdi, birkaç sızdırılmış görsel sayesinde tasarımını ilk defa görüyoruz.

Poco X3 Pro, Phantom Black, Metal Bronze ve Frost Blue olmak üzere üç renkte satışa sunulacak. Bu isimlerin Avrupa’daki pazarlarda kullanılması bekleniyor. Poco X3 Pro, Redmi K40 serisinden ilham alarak daha ucuz bir telefon görünümü sergiliyor.

Poco X3 Pro, standart Poco X3 ile aynı görünüyor. Telefonun arka panelinde şeritler, büyük bir Poco markası ve büyük bir kamera modülü göze çarpıyor. Ancak renkler biraz parlayıyor ve bu küçük şey tasarım açısından Pro modelini standart modelden ayırıyor.

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Ayrıca cihaz, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olacak. Ön tarafta, ortalanmış bir delikli ekran sergileyecek. Önceki raporlara göre, Poco X3 Pro, Qualcomm Snapdragon 860 işlemci, FHD + ekran, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth, NFC, 48MP dört kamera kurulumu (geniş + ultra geniş + makro + derinlik), 6GB / 8GB RAM , 128GB / 256GB dahili depolama ve MIUI 12 gibi özellikler sunacak.

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KaynakTwitter

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