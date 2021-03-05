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Poco X3 Pro’nun Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Poco'nun yeni akıllı telefonu X3 Pro'nun teknik özelliklerini içeren yeni sızıntılar ortaya çıktı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Poco

Poco, şu sıralar Mart ayı içerisinde piyasaya yeni X3 Pro modelini sürmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda şirketin bu modelini küresel pazara da sunacağı bildiriliyor. Bugün ise bu yeni cihazın, teknik özelliklerini içeren yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bununla birlikte sızdırılan bir diğer bilgi ise Poco F3 hakkında oluyor.

Şirketin bu ay içerisinde iki yeni modelini küresel pazara sunması bekleniyor. Poco F3‘ün yeni bir Redmi K40 olacağı söylenirken, X3 Pro‘nunda 4G ile geleceği tahmin ediliyor. Şirketin CEO‘su bugün bu iki yeni model hakkında bazı bilgiler paylaştı. Her iki modelin Mart ayının sonlarında geleceği söyleniyor.

Yeni X3 Pro, hakkında çok az detay paylaşıldı. Mukul Sharma, paylaştığı twette telefonun Snapdragon 860 yonga setiyle geleceğini belirtti. Aynı zamanda FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ve 5.200 mAh batarya diğer açıklanan özellikler arasında yer alıyor.

Snapdragon 860‘ın kullanılması daha hızlı saat oranlarına ve 5.200 mAh bataryanında hızlı şarj desteğinin olması bekleniyor. F3‘ün ise 6.6 inç FHD+ ekran, 5G destekli Snapdragon 870 yonga seti, 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı gibi özellikleri bulunuyor. Aynı zamanda cihaz 33 W hızlı şarj desteği sunan 4.520 mAh batarya kapasitesine sahip.

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