Poco’dan Yeni Bir Telefon Daha!

Yaklaşık bir ay önce, Poco‘nun Küresel Sözcüsü Angus Kai Ho Ng, yeni bir Poco telefonuna dair bir şeyler söylemişti. Daha sonra, Poco markasını taşıyan bir telefon EEC‘de sertifika aldı. Şimdi, aynı cihaz, Asya’da IMDA sertifikası da aldı. Bütün sertifikalar yeni telefonun çok yakında geleceğini gösteriyor.

En son bilgi ise, sertifikanın ekran görüntüsünü paylaşan Mukul Sharma‘dan geliyor. Kaynağımıza göre IMDA’nın veri tabanı model numarasını M2010J19CG olarak gösteriyor. Bu, önceki EEC sertifikasyonuna benziyor ve aynı zamanda Redmi markası altında benzer bir telefona da benziyor.

Aynı telefon, 22.5W hızlı şarjı destekleyen Çin 3C sertifikası da aldı. Ne yazık ki, bu telefonla ilgili detayların geri kalanı şu an için bilinmiyor. Fakat telefonun Redmi Note 9’a benzeyen bir tasarıma sahip olması da bekleniyor.

Raporlar, Xiaomi‘nin yakında Redmi Note 9 serisi altında üç yeni telefon piyasaya süreceğini gösteriyor. Bu telefonlardan biri Poco’nun yeni telefonuna benzeyebilir. Poco markası zaten Redmi’nin daha ucuz telefonlarını piyasaya sürdüğünden bu oldukça mantıklı geliyor.